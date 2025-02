Hírszerzési jelentés: hamarosan bejelenti Oroszország, hogy megnyerték a háborút

Oroszország az Ukrajna elleni invázió kezdetének harmadik évfordulóján, február 24-én be fogja jelenteni, hogy megnyerte a háborút – írja friss jelentésében az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

A HUR jelentése szerint Moszkva a győzelmi bejelentést egy hatalmas dezinformációs kampánnyal is meg akarja toldani: ennek a célja Ukrajnában is káoszt teremteni olyan narratívákkal például, hogy Ukrajna sorsa nem érdekli az ország szövetségeseit sem, illetve hogy korrupt ukrán vezetők lenyúlták a háborús adományokat.

A szervezet információi szerint a Kijev feletti győzelmi bejentéssel együtt az oroszok talán a NATO feletti győzelmet is bejelentik majd.

Mindemellett a HUR azt is megírta: Moszkva várhatóan intenzív információs támadást indít majd azon országok ellen is, amelyek az Egyesült Államok nélkül is támogatni akarják Ukrajnát. Ilyen például a balti államok, az Egyesült Királyság és Franciaország is.

A HUR jelentését nem érdemes készpénznek venni, korábban is voltak olyan jóslatok, hogy az oroszok a háború végét jelentik majd be, az első ilyen információ a 2023. május 9-ei győzelmi napi parádéra esett. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy Moszkva tényleg bejelent majd valami olyasmit, hogy "sikerült elérni a különleges művelet céljait."

Ahhoz viszont, hogy a háború tényleg véget érjen, Ukrajna együttműködése is szükséges.

Címlapkép: Mil.ru