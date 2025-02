Láncfűrészt kapott ajándékba Elon Musk: nem akárkitől vehette át

A piros és csillogó, fémes színű láncfűrész oldalán Javier Milei spanyol nyelvű szlogenje díszeleg:

Viva la libertad, carajo!

Ez magyarul annyit tesz: "Éljen a szabadság, a fenébe is!"

Az argentin elnök 2023 végi megválasztása előtt gyakran jelent meg láncfűrésszel a kampánygyűlésein, ami az állami bürokrácia visszavágásának szimbólumává vált.

Elon Musk wields a chainsaw on stage at the Conservative Political Action Conference, gifted by Argentinian President Javier Milei, telling cheering attendees it was the chainsaw for bureaucracy https://t.co/FaLbmPS4yG