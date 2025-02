Az orosz hadsereg legmegrázóbb és legkegyetlenebb titka került napvilágra

Portfolio 2025. február 22. 18:29

Az orosz hadsereg súlyosan sebesült katonákat is visszaküld a frontra, hogy pótolja az emberhiányt, elkerülve ezzel egy teljes mozgósítást. Videófelvételek szerint mankóval járó és frissen műtött katonákat is harcba vezényelnek, sokan pedig hiányos orvosi ellátás után kénytelenek újra szolgálatba állni. Egyesek szerint ez a gyakorlat nemcsak az emberhiány kezelését, hanem a kárpótlási kifizetések elkerülését is szolgálja.