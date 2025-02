Németország választott – Friedrich Merz lehet a következő kancellár, egy nagy kérdés maradt még

Friedrich Merz X-oldalán azt írta, az Egyesült Államok és Oroszország közeledése miatt különösen fontos most, hogy gyorsan kormánya legyen Németországnak.

Az elmúlt napokban az volt a benyomásom, hogy Oroszország és Amerika közeledik egymáshoz Ukrajna feje fölött, és így Európa feje fölött is. Ezért néz most mindenki Németországra. Milyen gyorsan tudnak majd kormányt alakítani a németek ez után a bonyolult választási eredmény után? Ez most tényleg prioritás számomra

- írta Merz.

