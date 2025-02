Használhatatlan lenne Európában a világ egyik legmodernebb légvédelmi rendszere? Ez Magyarországot is érintheti

Az értékelés azt követően született, hogy a Trump-adminisztráció tervbe vette egy hasonló rendszer kiépítését Vaskupola néven. Az amerikai elnök nemrégiben aláírt egy erről szóló rendeletet, amelynek célja a ballisztikus, hiperszonikus és fejlett manőverező robotrepülőgépek elleni védelem volt. Az ötletet a republikánus törvényhozók lelkesen fogadták és február 6-án be is nyújtották a törvényjavaslatot, szakértők és ipari vezetők szerint egy ilyen rendszer telepítése irreális lenne, figyelembe véve eredeti rendeltetését.

A Vaskupola Amerikának rossz elnevezés - Mi lenne a Titán Kupolával?

- viccelődött Dave Alexander, a dróngyártó General Atomics elnöke egy interjúban az IDEX kiállításon. A Vaskupolát az izraeli Rafael cég fejlesztette ki amerikai támogatással. A rendszer által kilőtt Tamir elfogórakéták alkatrészeinek többségét az RTX (korábban Raytheon) amerikai beszállítói lánca biztosítja. Shachar Shohat nyugalmazott dandártábornok, a Rafael légvédelmi részlegének üzletfejlesztési alelnöke elismerte, hogy mivel számos ország átvette a Vaskupola márkanevet, félreértések alakultak ki annak rendeltetését illetően.

Az izraeli fegyverrendszer 4-70 kilométeres hatótávolságú fenyegetések semlegesítésére képes az RTX honlapja szerint. Izraelben összesen tíz Vaskupola üteg van telepítve, mindegyik körülbelül 155 négyzetkilométernyi terület védelmére alkalmas. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok területe 9,8 millió négyzetkilométer, ami azt jelenti, hogy

több tízezer Vaskupola rendszerre lenne szükség az ország lakosságának és infrastruktúrájának hatékony védelméhez.

Pierre Vandier admirális, a NATO transzformációs főparancsnoka decemberben hasonlóképpen kivitelezhetetlennek nevezte az európai Vaskupolát, ha a cél a nagy hatótávolságú fenyegetések elhárítása. A Rafael vezetője szerint a rendszer ettől függetlenül része lehet a többrétegű védelemnek kulcsfontosságú létesítmények és mozgó erők védelmére. Shohat elmondta, hogy nagy az érdeklődés a Vaskupola iránt, különösen Európában.

Tavaly görög tisztviselők bejelentették, hogy tárgyalásokat folytatnak Izraellel egy olyan légvédelmi és rakétavédelmi kupola kifejlesztéséről, amely az izraeli rendszer képességeit másolná. Eközben a General Atomics azt állítja, hogy kifejlesztett egy olyan technológiát, amely nagy területeken képes egyesíteni a korai előrejelző szenzorok adatait, és amely Vaskupola-szerű telepítések hálózatát működtethetné. Alexander szerint a rendszert már tesztelték és telepítették is egy meg nem nevezett helyszínen. Korábban Magyarország is tervezte egy ilyen rendszer telepítését, a Vaskupola radarja már meg is érkezett.

Címlapkép forrása: Portfolio