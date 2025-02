Súlyos számot közölt az SZBU: Egyetlen csapásban megsemmisült az orosz hadsereg kulcsfontosságú fegyverkészletének fele

Az ukrán titkosszolgálat vezetője elárulta, hogy a tavaly őszi toropeci támadásban 160 ezer tonna orosz lőszert semmisítettek meg. Az akció része volt annak a fokozódó drón-hadviselésnek, amellyel Ukrajna egyre mélyebben támadja az orosz hátországot - számolt be az Euromaidan Press.

Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője beszámolt arról, hogy a 2024 szeptemberében végrehajtott támadás az orosz védelmi minisztérium 107. számú rakéta- és tüzérségi főigazgatóságának (GRAU) arzenálját vette célba.

A megsemmisített készletek között volt az orosz hadsereg 120 milliméteres aknavető-lövedékeinek fele is.

A támadás során négy földrengést is regisztráltak, és a becsapódások krátereit még a műholdképeken is jól lehetett látni. Maljuk hangsúlyozta, hogy az ilyen műveletek végrehajtásában nem csak az SZBU vesz részt, hanem együttműködnek a katonai hírszerzéssel (HUR), a különleges műveleti erőkkel és a pilóta nélküli rendszerek egységeivel is.

Az SZBU vezetője szerint összesen 48 sikeres távoli csapást mértek orosz területekre. Ezek között szerepeltek lőszerraktárak, katonai repülőterek, valamint olajtermelő és -feldolgozó létesítmények is. Elmondta, hogy a három éve tartó háború alatt felbecsülhetetlen harci tapasztalatot szereztek. A drónegységek ma már különböző hatótávolságokban működnek: 0-20 km, 20-40 km, 40-80 km, 80-120 km és 120+ km között, az utóbbi kategória már a mélységi csapásokat jelenti. Minden távolsághoz szakképzett operátorok és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images