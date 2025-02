Előállították a legnépszerűbb elnökjelöltet Romániában – Orosz szál sejlik föl a háttérben

Az elnökjelöltet, aki a később törölt elnökválasztás első fordulóját meglepetésre megnyerte, szerdán a forgalomban állították meg, és egyenesen az autójából vitték el a főügyészségre.

️ Romanian presidential candidate Calin Georgescu detainedCalin Georgescu, a pro-Russian candidate in the presidential election, the results of which were canceled due to alleged Russian interference, has been detained in Romania.The politician's car was stopped on the road pic.twitter.com/jVy8n1i0ke