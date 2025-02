Példátlan lépésre szánta el magát III. Károly

Allami látogatásra hívta meg a brit uralkodó Donald Trump amerikai elnököt. III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök nyújtotta át csütörtökön Washingtonban Trumpnak, aki közölte, hogy örömmel elfogadja a meghívást.

Az uralkodói meghívás két szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél - III. Károly király édesanyjánál -, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

Ez más államfők esetében sem szokás.

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Ezt III. Károly is külön kiemelte a Buckingham-palota által közzétett levelében. A király úgy fogalmaz a Starmer által átnyújtott meghívóban, hogy

történelmi horderejű második állami látogatásra

hívja Trumpot. "Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében" - áll a brit uralkodó levelében.

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.

A brit uralkodók évente csak egy-két alkalommal látnak vendégül külföldi államfőket, így a brit diplomáciai gyakorlatban komoly megtiszteltetésnek számít az állami látogatásra szóló meghívás.

II. Erzsébet királynő - aki 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el skóciai nyári rezidenciáján, Balmoral kastélyában - 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és Donald Trumpot 2019-ben.

Trump volt az utolsó külföldi államfő, akit II. Erzsébet állami látogatáson látott vendégül.

Címlapkép forrása: 2025 Getty Images