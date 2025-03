Amerika a világ legnagyobb hadihajójával küld félreérthetetlen üzenetet a diktatúrának

Vasárnap megérkezett Dél-Korea partjaihoz a USS Carl Vinson amerikai repülőgép-hordozó. A térségben a feszültség fokozódik, Észak-Korea alig néhány nappal korábban tesztelte a saját fejlesztésű cirkálórakétáját – számolt be a Newsweek.

A június óta első ilyen lépés célja az volt, hogy demonstrálja a szilárd amerikai-dél-koreai katonai szövetséget az ismételt észak-koreai fenyegetésekkel szemben

– hozta nyilvánosságra a látogatás célját a dél-koreai haditengerészet közleményben. A helyzet fokozatosan megromlott a térségben, mivel Észak-Korea a korábbiaknál is nagyobb fenyegetést jelent, amióta szorosabbra fűzte a kapcsolatait Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök nagy mennyiségű utánpótlást kap Phenjantól az ukrajnai háborúhoz, cserében megosztja a modern rakétatechnológiát szövetségesével. A lépés azzal fenyeget, hogy a távol-keleti diktatúra a korábbiaknál is súlyosabb csapással tudja fenyegetni a térséget, különösen Dél-Koreát.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump még az első ciklusában több alkalommal is történelmi találkozókat tartott Kim Dzsongunnal, akkor látványosan javult a két atomhatalom viszonya. Azóta viszont újabb mélypontra jutott a helyzet, így az amerikai haderő igyekezett szorosabbra fűzni a kapcsolatát több térségi szövetségesével, így Dél-Koreával és Japánnal is, hogy jelezze: hajlandó lépni a védelem érdekében. A puszani haditengerészeti bázison állomásozó USS Carl Vinson jelentős elrettentő erőt jelent, különösen, hogy a repülőgép-hordozó mellett ide érkezett a USS Princeton irányított rakétás cirkáló és a USS Sterett Aegis-felszerelésű romboló is.

A lépés várhatóan kiváltja Phenjan ellenállását, mivel a saját biztonságukra tett fenyegető lépésként értékelhetik.

Észak-Korea „a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) biztonsági környezetét fenyegető provokációkkal” vádolta a Trump-kormányzatot, és figyelmeztetett, hogy a „nukleáris elrettentést” „igazságos és elkerülhetetlen opciónak” tartja. Válaszul Xavier Brunson tábornok, az amerikai erők koreai parancsnoka úgy fogalmazott:

A Carl Vinson hordozó csapásmérő csoport műveletei bizonyítják elkötelezettségünket a szövetségesek és partnerek védelmének megerősítése mellett, és erősítik képességünket arra, hogy harcoljunk és győzzünk.

Címlapkép forrása: 2024 Los Angeles Times via Getty Images