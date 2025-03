Furcsa részlet derült ki a Fehér Házban történt botrányról: csúnya csapdába sétált bele Zelenszkij?

A hétvégén több amerikai lap is írt arról, hogy Donald Trump amerikai elnököt előre felidegesítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem öltönyben érkezett a Fehér Házba. Az is kiszivárgott, hogy Zelenszijt előre figyelmeztette Trump stábja, hogy mindenképpen menjen öltönyben az elnökhöz. Kiderült nemrég egy újabb, furcsa részlet: a riporter, aki Zelenszkijt felelősségre vonta a sajtótájékoztató közben amiatt, hogy nem alkalomhoz illően öltözött, az egyik legnagyobb Ukrajna-ellenes republikánus politikus párja.

Miért nincs önön öltöny? Az ország legmagasabb tiszteletben álló hivatalában van, de nincs önön öltöny. Van önnek öltönye? Sok amerikainak problémája van azzal, hogy ön nem tiszteli ezt a hivatalt

– egyebek mellett ez a kérdés is elhangzott a botrányba fulladt pénteki Trump-Zelenszkij találkozón egy újságírótól.

A kérdést Brian Glenn tette fel, egy Real America’s Voice nevű hírcsatorna újságírója, akit Donald Trump stábja beengedett a pénteki sajtótájékoztatóra.

Érdemes felidézni: Donald Trump elnök is azzal fogadta Zelenszkijt, hogy „szépen felöltözött,” amikor kiszállt az autójából a Fehér Ház előtt, a Fox és a CNN is írt arról a hétvégén, hogy az amerikai elnök komolyan zokon vette, hogy Zelenszkij nem húzott öltönyt. Sajtóinformációk szerint Trump emberei előre, többször is figyelmeztették az ukrán elnököt arra, hogy húzzon öltönyt, de erre nem volt hajlandó a kijevi vezető.

Visszatérve Glenn kérdésére: Zelenszkij azt válaszolta, hogy ha vége a háborúnak, ő is öltönyben fog majd járni.

Lehet, hogy olyat fogok viselni, amit ön. Lehet, hogy jobbat. Az is lehet, hogy valami olcsóbbat”

– az utolsó mondat előtt néhány újságíró nevetett.

Na, de, ami az érdekesség az egészből az, hogy

Brian Glenn nem egy egyszerű riporter, hanem egy igencsak befolyásos amerikai politikus párja: ez a személy pedig nem más, mint Marjorie Taylor Greene, a Republikánus Párt egyik leginkább Ukrajna-ellenes politikusa.

A Georgia állambeli képviselőnő többször is teljesen nyíltan ellenezte Ukrajna amerikai támogatását és megpróbálta minden egyes alkalommal elvágni az ország támogatására előterjesztett javaslatokat, segélycsomagokat az amerikai Kongresszusban. Az öltönyös dolgot Marjorie Taylor Greene maga is szóvá tette később.

Amúgy is vannak olyan szakértők, megfigyelők, politikusok, akik úgy látják: Trump előre eldöntötte, hogy nem akar segíteni Zelenszkijnek, az ukrán elnök lényegében gondosan előkészített csapdába sétált bele a Fehér Házban. Ez az érdekes összefonódás valószínűleg nem sokat segít majd az ilyen pletykák, találgatások enyhítésében – van, aki már össze is kapcsolta a történteket.

Aztán az is lehet természetesen, hogy Greene és Glenn "magánakciót" hajtottak végre azzal, hogy megpróbálták egy olyan dologgal támadni Zelenszkijt, amiről tudták, hogy Trump számára irritáló, annak érdekében, hogy rontsák az ukrán elnök renoméját. Ilyen információik simán jöhettek Trump belső köréből, hiszen, ahogy több lap írta, volt több előzetes kommunikáció az öltönykérdésről Trump és Zelenszkij stábja közt.

Lehet, hogy végül Greene-t és Glennt is meglepte, milyen súlyos szintre eszkalálódott a Trump és Zeleszkij közti csörte. Az is lehet, hogy puszta véletlen volt az egész, az egybeesés mindenesetre nagyon érdekesnek nevezhető.

Mindemellett az is biztos, hogy mind a riporter, mind pedig befolyásos képviselő párja elégedett a Trump-Zelenszkij találkozó eredményével, hiszen nagyon úgy tűnik, a nézeteltérés miatt ki fog farolni az USA Ukrajna mögül, ezzel pedig Marjorie Taylor Greene egyik régóta ápolgatott politikai célja is teljesül.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images