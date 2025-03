Lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb létesítménye: messze a határtól csaptak le az ukrán drónok

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője a Telegram csatornáján közölte, hogy helyi idő szerint 02:38-kor robbanásokat lehetett hallani az üzem területéről. Az orosz források szerint mintegy 100 négyzetméteren okozott tüzet az ukrán drón becsapódása. Kovalenko kiemelte, hogy az Ufimszkij városa melletti létesítmény Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítója, a komplexum évente mintegy 20 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes.

Az Ufa az egyik legnagyobb olajfinomító központ Oroszországban. A teljes finomítási mennyiséget tekintve Baskíria az ország öt legnagyobb olajfinomító központja között van. A finomító üzem stratégiai jelentőséggel bír az orosz hadsereg számára, mivel egy olyan vállalkozáscsoport része, amely a fegyveres erőket szállítja üzemanyaggal

– írta bejegyzésében az ukrán vezető.

A Ukrainian drone penetrated 1,400 km into Russian territory, striking the Ufimsky oil refinery in the city of Ufa. A large fire has broken out at the impact site. pic.twitter.com/bHS6usZf8K