Váratlan helyen indított ellentámadást Ukrajna: satuba foghatták az orosz erőket

Az orosz védelmi minisztérium még február elején jelentette be a 30 ezer fős donyecki erődváros elfoglalását, mintegy fél évnyi ostromot követően.

Friss jelentések szerint az ukrán fegyveres erők ellentámadásba lendültek, és északról, illetve déli irányból sikerült területeket visszafoglalniuk a településen belül. Ezzel a lépéssel akár még a város nyugati szekciójában állomásozó orosz katonákat is elvághatják az utánpótlástól:

The Ukrainian Armed Forces are actively advancing in Toretsk, reclaiming key positions. Fighting continues in the city center, and the enemy is losing control. There are reports of complete encirclement of Russian occupiers in several areas pic.twitter.com/DlkgKVWvjM