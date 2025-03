Elvágta Trump Ukrajna segélyezését, Zelenszkij kész aláírni a fontos szerződést - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio 2025. március 04. 18:00

Sajtóinformációk szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban leállította Ukrajna segélyezését, legalább átmenetileg. Az is kiderült, hogy az Egyesült Államok az orosz szankciók feloldását tervezi. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szövetségesei azt javasolták a kijevi vezetőnek, hogy dolgozzon a Washingtonnal való kapcsolatok gyors helyreállításán, meg is jött ez a lépés: az elnök konkrét javaslatokat fogalmazott meg a béketárgyalásokra vonatkozóan, illetve közölte, hogy kész alárni az ásványi anyagokról szóló megállapodást.



A frontvonalon heves harcok dúlnak Szudzsa, Pokrovszk, Toreck térségében, illetve Herszon város mellett is voltak összetűzések. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.