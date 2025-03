Szivárognak a műholdfelvételek: rejtélyes rendszer tűnt fel Oroszország szövetségesénél

A 2025. március 3-án készült műholdfelvételeken jól látható, hogy egy korábban még módosítás alatt álló, orosz gyártmányú észak-koreai Il-76-os repülőgépet immáron felszereltek radarrendszerrel.

North Koreas first airborne early warning and control (AEW&C) aircraft spotted with radome.Satellite images suggest a fixed three-panel system for 360° coverage, similar to Chinese designs.To date, North Korean state media has not disclosed the project.Source: 38North pic.twitter.com/WEAcILILNL