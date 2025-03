EU-terv Gázára: Újjáépítés 53 milliárdból, de a Hamasz kimarad

A Gáza jövőjére vonatkozó terveknek hiteles megoldásokat kell kínálniuk az újjáépítésre, a kormányzásra és a biztonságra, valamint mind az izraeliek, mind a palesztinok számára elfogadhatónak kell lennie - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vasárnap.

Az interneten is közzétett nyilatkozatában Kaja Kallas arra reagált, hogy március 4-án Egyiptom a Gázai övezet újjáépítését célzó új tervet mutatott be az Arab Ligának a gázai helyzet miatt összehívott rendkívüli ülésén, és azt a tanácskozáson később el is fogadták. Az 53 milliárd dolláros terv a többi között - egy hathónapos átmeneti időszak után - ismét a Palesztin Hatóság ellenőrzése alá rendelné a Gázai övezetet.

Brüsszel is megszólalt

Az uniós főképviselő hangsúlyozta: az Európai Unió üdvözli a kairói csúcstalálkozón előterjesztett helyreállítási és újjáépítési tervet. A terv komoly alapot jelent a Gázai övezet jövőjéről szóló megbeszélésekhez - húzta alá.

A helyreállítási és újjáépítési erőfeszítéseknek szilárd politikai és biztonsági kereten kell alapulniuk, amely mind az izraeliek, mind a palesztinok számára elfogadható, és amely mindkét fél számára békét és biztonságot szavatol - jelentette ki.

Az EU eltökélt szándéka, hogy a Hamásznak a jövőben ne legyen szerepe Gázában, és hogy az iszlamista terrorszervezet többé ne jelentsen fenyegetést Izrael számára

- fogalmazott.

Kallas közölte: az Európai Unió továbbra is politikai és pénzügyi támogatást nyújt a Palesztin Hatóságnak, hogy segítse felkészülését Gáza kormányzására.

A főképviselő a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodás teljes körű végrehajtására emlékeztetett, amelynek - mint kiemelte - az összes túsz szabadon bocsátásához és az ellenségeskedések végleges befejezéséhez kell vezetnie.

Az EU hosszú távú célja: Izrael mellett egy palesztin állam

Az EU elkötelezett amellett, hogy újjáélessze a politikai erőfeszítéseket a kétállami megoldáson, azaz Izrael mellett létrejövő palesztin államon alapuló közel-keleti békére, és a humanitárius segítségnyújtás folyamatos biztosításának fontosságát hangsúlyozza Gázában - tette hozzá közleményében az uniós diplomácia vezetője.

