Radikális lépéssel zárná le Trump az évtizedek óta tartó háborút: hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák

Március 4-én Donald Trump amerikai elnök a kongresszusi beszédében lényegében háborút indított a mexikói drogkartellek ellen. A beszédében egy pillanatig sem ködösített, szerinte ezek a szervezetek hatalmas fenyegetést jelentenek az Egyesült Államokra nézve, és a Fehér Ház sem lesz visszafogott a bandák ellen hozott intézkedésekben. Kérdés, hogy az eddigieknél is erőteljesebb fellépés elegendő lesz-e a már évtizedek óta tartó probléma megoldására.

A nagy biznisz

Mexikóban immáron több évtizedes hosszú történelme van a drogkartelleknek, amelyek lényegében leváltották a kolumbiai vetélytársaikat. Az Egyesült Államokba irányuló drogkereskedelem az 1960-as évek végétől kezdte élni a virágkorát, de egyáltalán nem előzmény nélküli, hogy az amerikai társadalom különböző szereket használ a mindennapokban. Nagyjából az 1880-as évektől egyre inkább általánossá vált az olyan narkotikumok használata, mint a különböző morfium-származékok, amelyeket elsősorban a gyógyászatban alkalmaztak. Több betegségre is használták, így asztma elleni szerként, fájdalomcsillapítóként és szirupokban is megtalálható volt. Ezek fogyasztásának veszélyeit az amerikai kormány már az 1900-as évek elején érzékelte, ezért elkezdtek korlátozó intézkedéseket hozni. Mérföldkőnek számított az 1909-es Smoking Opium Exclusion Act, amely megtiltotta a dohányzásra szánt ópium behozatalát és használatát. Öt évvel később érkezett a Harrison-törvény, amelyben megadóztatták több szer előállítását és forgalmazását. A szigor a gyógyászatra is kiterjedt, ezt követően több ezer orvos ellen emelte vádat illegális kábítószer-felírás miatt.

A droghelyzet lényegesen a második világháború után változott meg, amikor a különböző szerek elterjedése már konkrét biztonsági kihívás elé állította a kormányzatot.

A sűrűsödő problémákat ki is használta a republikánus Richard Nixon az 1968-as elnöki kampányában, három évvel később pedig egyenesen háborút hirdetett a kábítószer ellen. Közvetlen előzménye, hogy egy évvel korábban a kongresszus elfogadta az ellenőrzött anyagok listájáról szóló törvényt, amely a függőségi kockázat alapján rangsorolta a különböző szereket. Az Egyesült Államok leghosszabb (és egyesek szerint legsikertelenebb) háborújáról vaskos kötetek százai születtek, taglalva bennük a sikereket vagy éppen a kudarcokat. Nixon korszakalkotó kijelentésének egy másik következménye is lett: megszülettek azok az egyre súlyosabb méretű közép- és dél-amerikai bűnszervezetek, amelyeknek az elsődleges bevételi forrását a kábítószerek előállítása és csempészete jelentette.

Falfestmény Pablo Escobarról Medellínben. Az egykori drogbáróra egyesek máig nagy tisztelettel emlékeznek Kolumbiában. A kép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images

Az 1960-as évektől az amerikai piacra betört a kokain, amely elsősorban a kolumbiai bandák felemelkedését hozta el, közülük is kiemelkedett egy bizonyos Pablo Escobar nevű férfi, a Medellín-kartell mindenható ura volt. Neve köré mára valóságos legendák szövődtek, az 1980-as évek végén a vagyona a világ leggazdagabb emberei közé emelte. A hírhedt bűnözőt 1993-ban egy tűzharcban lelőtték a rá vadászó hatóságok, de ezzel egyáltalán nem ért véget a drogháború, sőt, ezt követően durrant be csak igazán a sztori. A kolumbiai bűnszervezetek ugyanis számos hosszú csempészláncot hoztak létre a szerek eljuttatásához az Egyesült Államokba, ehhez pedig jelentősen támaszkodtak a mexikói bandákra. Idővel az USA közvetlen szomszédságában tevékenykedő csoportok megerősödtek és elkezdték átvenni a vezető szerepet a dél-amerikai szervezetektől. Az ekkoriban még elsősorban „csak” csempészettel foglalkozó szervezetek ugyanis rájöttek, hogy az egész kereskedelem legfontosabb láncszemét ők jelentik, ugyanis lényegében az ő munkájukon áll vagy bukik, hogy a termék eljut-e a piacra. A kábítószerek előállítása ugyanis önmagában nem egy túl költséges dolog, a valódi bevételeket a csempészet jelenti, mivel ebben jóval nagyobb rizikót jelent a hatóságok közbelépése.

A felismerést követően az 1990-es évektől aztán nem volt megállás: immár egyértelműen Mexikó vált az amerikai drogcsempészet központjává.

A kartellek felemelkedése

Nem voltak kispályások ők sem, Escobar halála után egy hozzá mérhető, de kevésbé ismert alak is feltűnt, egy bizonyos Amado Carrillo-Fuentes személyében. Vagyona szintén dollármilliárdokat tett ki, sikerét elsősorban annak köszönhette, hogy összehangolta a sokasodó drogkartellek működését. A hírhedt drogbáró 1997-ben gyanús körülmények között elhunyt, de a hagyatéka lényegében máig meghatározza a kábítószerpiacot. Mexikó 2006-ban úgy érezte, hogy a bűnszervezetek túl nagy hatalomra tettek szert, ezért háborút indítottak ellenük, eddig nem túl sok sikerrel. Az elmúlt közel 20 évben a számok nem arról árulkodnak, hogy a közép-amerikai ország sikeres lett volna: közel 460 ezer gyilkosság történt a bejelentés óta, ennek többsége egyértelműen a bűnszervezetek számlájára írandó. Az Egyesült Államok vezetése már viszonylag korán rájött, hogy sokkal nagyobb hatékonyságot érnek el, ha nem helyben próbálják oltani a tüzet, hanem már a csempészlánc elején igyekeznek tetten érni a drogkereskedőket. Éppen ezért jelentősen támogatták Mexikót a kartellek elleni küzdelemben, rengeteg pénzügyi forrást biztosítanak számukra a felszerelések modernizálására, együttműködnek a bűnüldöző hatóságok és közös képzéseken javítják a hatékonyságot. Hiába a sok akarat, a temérdek pénz, a rengeteg intézkedés a határnál, a probléma csak nem akar megoldódni.

Donald Trump azonban most láthatóan nekidurálta magát, hogy majd ő rendet tesz az ügyben.

Az alig pár hete beiktatott amerikai elnök szinte az elsők között szólította fel Claudia Sheinbaum mexikói elnököt, hogy lépjen fel az eddigieknél is keményebben a drogkereskedők ellen. Ez egyben azt is jelentette, hogy fenntartotta a titkos amerikai drónprogramot, amelynek célja a rejtett droglaborok felkeresése és megsemmisítése. Ennél is nagyobbat szólt viszont, a külföldi terrorszervezetek listájára tett néhány kartellt, ezzel pedig lehetőségek egész tárháza nyílt meg Washington előtt.

A súlyos veszedelem

A kartellek valójában transznacionális bűnszervezetek, amelyek a bevételeik nagy részét a kokain, a fentanil, a heroin, a marihuána és a metamfetamin csempészéből és terjesztéséből szerzik az Egyesült Államokban. Nemzetközi jellegüket az adja, hogy a székhelyük Mexikóban van, de több szert Dél-Amerikából vagy Kínából szereznek be. A tevékenységi körüket még az sem nagyon tudta visszavetni, hogy az Egyesült Államok több államában legalizálták a kannabisz fogyasztását, a csempészet mégis szinte változatlanul zajlik. Van, ahol viszont a folyamat teljesen megfordult. Kaliforniában a marihuána termesztése hatalmas ipart jelent, ezért innen éppen Mexikóba viszik a kábítószert, mivel ott még nem dekriminalizálták a fogyasztását. Az eset is mutatja, hogy a kartellek egyik legnagyobb sikerét (és egyben veszélyét az Egyesült Államok számára) a rugalmas alkalmazkodóképességük jelenti a „piaci igényekhez”. A másik fegyvertényt a bűncsoportok számára az jelenti, hogy folyamatosan változnak, állandóan széttöredeznek, újjáformálódnak, szövetségeket alkottak, aztán egymásnak estek és véres háborúkat vívtak egymás ellen. A kartellek ugyanis nemcsak az államhatalommal háborúznak, hanem egymással is a nagyobb piaci részesedésért.

Donald Trump február 20-án jelentette be, hogy összesen 8 latin-amerikai bűnbandát helyez a külföldi terrorszervezetek listájára (FTO), köztük 6 mexikóit. A lépés azt jelenti, hogy a hatóságok a mostaniaknál is nagyobb felhatalmazást kapnak a beavatkozásokra, jóval szabadabban léphetnek fel a bűnözők ellen. A The Atlantic elemzése szerint a mostani lépések akár már a közvetlen előszele lehet egy katonai beavatkozásnak, erről pedig egy lehetséges négylépéses forgatókönyvet is felvázoltak:

Az eddigieknél is erősebb partnerség Mexikó és az Egyesült Államok között, a felek közös erővel próbálnak meg fellépni a szervezett bűnözés képviselői ellen. Az együttműködés ki fog terjedni a katonaságra is. Az összehangolt működés felépítését követően meghatározzák az elsődleges célpontokat. Az elemzés szerint szinte biztosra vehető, hogy a Sinaloa kartell az egyik elsők között lesz majd, mivel velük akarhatnak majd látványos üzenetet küldeni a többi kartellnek. Ekkor léphetnek a tettek mezejére, számos ügynökség veti be magát, kezdve a Központi Hírszerző Ügynökségtől (CIA) egészen a Kábítószer-ellenes Hivatalig (DEA). A valódi kérdést az jelenti, hogy Trump hajlandó lesz-e a hadsereg bevetésére. Az, hogy folyamatosan egyre több katonát küld a határra, azt sejteti, hogy vélhetően Washington hajlandó lesz akár eddig is elmenni. A műveletek nagyon hasonlíthatnak majd az Iszlám Állam elleni harchoz, számos kisebb beavatkozással és jelentős mértékben támaszkodva a légicsapásokra. Ebben különösen nagy szerepet kaphatnak a különféle drónok, amelyek leamortizálhatják a terrorszervezetek infrastruktúráját és likvidálhatják a legfontosabb vezetőket. A drámai hatást keltő beavatkozás után vélhetően megpróbálják arra kényszeríteni a kartelleket, hogy hagyjanak fel a kábítószerek csempészetével, különösen azokkal, amelyek Kínából származnak. Különös figyelem hárulhat a fentanilra, így azok a csoportok, akik hajlandóak vállalni, hogy ezt a szert nem szállítják majd az Egyesült Államokba, azokat békén hagyhatják.

Azt nem lehet feltételezni még a legoptimistább forgatókönyvekben sem, hogy a kartellek és a drogkereskedelem ezzel majd egy csapásra megszűnik, ezt Washingtonban is tudják. Az országban viszont a drogválság egyre drámaibb szinteket ér el, ezért már azt is nagy sikerként tudnák elkönyvelni, ha a legnagyobb problémát okozó szereket tennék a mostaninál jóval nehezebben hozzáférhetővé az utcákon. A kábítószerek elleni küzdelemben viszont a legnehezebb részt mindig a kereslet jelenti, nem pedig a kínálat elleni küzdelem. Van ugyanis több millió amerikai, aki keresni fogja majd a lehetőséget, hogy például a fentanil eltűnésével valamilyen alternatív megoldást keressen, amivel elérheti ugyanazt a hatást, ezért a szociális szektorban is fel kell készülni az esetleges drogháború következményeire, és a szakembereknek azt elérni, hogy ne legyen ekkora igény a szerekre az országban.

A legnagyobb veszélyt a következő klánok jelentik az Egyesült Államokra:

Sinaloa-kartell: ma a nyugati félteke leghatalmasabb bűnszervezete egyértelműen a Sinaloa kartell, amely már bőven nem csak a drogcsempészetből és kereskedelemből szerzi a bevételeit. Tevekénységi köre már olyan területekre is kiterjed, mint az embercsempészet, prostitúció, fegyverkereskedelem, illegális bányászat, olajlopás, valamint a hatékony pénzmosás érdekében teljesen legális és piaci alapon működő vállalkozásokat visznek. Az Egyesült Államok számára a legnagyobb veszélyt az jelenti a bandában, hogy szoros kapcsolatban vannak kínai kábítószerlaborokkal, ezért ők képesek elárasztani az országot a súlyos krízishelyzetet okozó fentanillal.

amely már bőven nem csak a drogcsempészetből és kereskedelemből szerzi a bevételeit. Tevekénységi köre már olyan területekre is kiterjed, mint az embercsempészet, prostitúció, fegyverkereskedelem, illegális bányászat, olajlopás, valamint a hatékony pénzmosás érdekében teljesen legális és piaci alapon működő vállalkozásokat visznek. Az Egyesült Államok számára Beltrán-Leyva Szervezet (BLO): 2008-ban lettek önállóak, akkor ugyanis kiváltak a Sinaloából a Beltrán-Leyva testvérek, akikről a csoport a nevét is kapta. Azóta a négy vezetőt már letartóztatták vagy megölték, de ettől még a tevékenység nem állt meg, továbbra is aktívan terjeszkednek.

Jalisco New Generation Cartel (CJNG): a szervezet 2010-ben vált ki a Sinaloából és gyorsan terjeszkedni kezdett. Ma már Mexikó legnagyobb részén ott vannak, közben az Egyesült Államokban is növelik a befolyásukat, és szerte a világon egyre több „üzleti” partnerrel rendelkeznek. Sikerüket az adja, hogy több kikötő felett is át tudták venni az ellenőrzést, ezzel pedig kulcspozícióba kerültek. Szintén több lábon állnak, a kábítószerek csempészete mellett foglalkoznak lopással, embercsempészettel és zsarolással is.

Szintén több lábon állnak, a kábítószerek csempészete mellett foglalkoznak lopással, embercsempészettel és zsarolással is. Az Öböl-kartell: az északkeleti Tamaulipasból származó csoport a Mexikói-öböl (Trump szerint ez Amerikai-öböl) partvidékén tevékenykedik, amely sok lehetőséget kínál a kereskedelemre. Éppen amiatt számos kisebb frakcióra szakadtak, bár a riválisok 2021-ben megegyeztek, hogy az erőszak csökkentése érdekében inkább együttműködnek.

A Los Zetas az egyik leghírhedtebb drogkartell Mexikóban, a 2000-es évek végén egyértelműen őket tartották a legfejlettebb (és éppen ezért a legveszélyesebb) szervezetnek. Állandóan hatalmi harcban állnak több szervezettel is, ez pedig az elmúlt években nem az emelkedést, hanem a lassú befolyásvesztést hozta el számára.

Állandóan hatalmi harcban állnak több szervezettel is, ez pedig az elmúlt években nem az emelkedést, hanem a lassú befolyásvesztést hozta el számára. Guerreros Unidos (GU), vagyis az Egyesült Harcosok: szintén egy szakadás után függetlenedett a BLO-tól. Elsődleges terméke a heroin, és szoros kapcsolatokat ápol a CNJG-vel, gyakorlatilag ugyanazokat az útvonalakat használják csempészetre.

A Juárez-kartell sokáig a Sinaloa legnagyobb riválisának számított, elsősorban Mexikó középső részén tevékenykednek. Mára rengeteget vesztettek az egykori hatalmukból, korábban egyértelműen ők voltak a legnagyobb szervezet. A klán vezetője volt a már említett Amado Carrillo-Fuentes.

A La Familia Michoacána (LFM) még az 1980-as években alakult, sokáig egyértelműen az egyik legnagyobb veszélyt ők jelentették az Egyesült Államokra, még Barack Obama is beszélt elnöksége idején róluk. A 2010-es években lassan eljelentéktelenedtek, bár a jelek arra utalnak, hogy újjáalakultak.

Los Rojos: szintén szakadár frakció, amely a BLO-tól vált el. Az elmúlt években visszaszorultak, de korábban az egyik legkegyetlenebb kartellként tartották őket számon. A Los Rojoshoz kötik a 2014-ben eltűnt 43 diák eltűnését is, akiket később holtan találtak meg.

Fontos megjegyezni, hogy ezek közül nem mind került fel a listára, ám a kimaradók felsorolása azért fontos, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a későbbiekben nem fogják bővíteni a felsorolást. A másik szempont, ami miatt fontos megemlíteni az egyéb csoportosulásokat, hogy látványos legyen a mexikói drogbandák turbulens történelme. A múlt ugyanis arról árulkodik, hogy bármikor, amikor valamelyik nagyobb kartell elvesztette a pozícióját, akkor azonnal betöltötte az űrt egy másik banda.

Naiv lenne most azt gondolni, hogy a drasztikus lépésekkel majd pontot tehetnek a hosszú drogháború végére.

Nagyon nagy esély van arra, hogy egyes drogbárókat majd látványosan eltüntetik, ezt pedig lehet majd mutogatni a médiában. Az is valószínű, hogy a várható radikális lépésekkel majd – átmenetileg biztosan – képesek lesznek az amerikai drogválságot javítani. A kartellek teljes felszámolásához viszont évtizedek kellhetnek, és a teljes társadalom átalakítása.

