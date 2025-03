Az új amerikai egészségügyi miniszter nem viccel: nagy változások jöhetnek a vakcinaszabályozásban

Kennedy beiktatása előtt rendszeresen adott hangot oltásszkeptikus nézeteinek, így kifejezetten ellentmondásos választásnak bizonyult az egészségügyi tárca élére. Az év elején beiktatott politikus, az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának (HHS) élén, befolyással bír a védőoltásokat szabályozó szövetségi ügynökségek felett.

Bár a január végi szenátusi meghallgatásán Kennedy igyekezett elhatárolódni korábbi oltásellenes nézeteitől, és azt állította, soha nem akadályozná meg, hogy bárki felvegye a gyermekkorban esedékes védőoltásokat. A CNBC által megkérdezett egészségügyi szakértők szerint azonban RFK első intézkedései aggodalomra adnak okot. A politikus bejelentette, hogy felülvizsgálja a gyermekkori oltási rendet, és várhatóan lecseréli azon kormányzati tanácsadó testületek tagjait is, amelyek az oltásokkal és más közegészségügyi döntésekkel foglalkoznak.

Az amerikai lakosságon belül az oltási arányok már a Covid-járvány óta csökkenő tendenciát mutatnak.

Míg korábban a kisgyermekek 95%-a megkapta az előírt védőoltásokat, ez az arány mára 93% alá csökkent. Ezzel párhuzamosan nőtt az oltási kötelezettség alóli felmentések száma is, különösen a nem orvosi indokkal kért mentességeké.

A szakértők szerint súlyos következményekkel járhat, ha az oltási arányok tovább csökkennek, többek között akár az oltással kivédhető megbetegedések is felüthetik a fejüket bizonyos közösségekben. Már most is

39 államban van a kanyaró elleni átoltottság a biztonságosnak számító 95%-os szint alatt, ami miatt körülbelül 280 ezer iskoláskorú gyermek védetlen a betegséggel szemben.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy Nyugat-Texasban egy oltatlan gyermek a közelmúltban hunyt el kanyaróban, ami 2015 óta az első ilyen haláleset az országban. A jelenleg is zajló kanyaró-járvány epicentrumának számító Gaines megyében mindössze 82%-os az átoltottság a megbetegedés ellen.

A szakértők attól tartanak, hogy Kennedy több módon is alááshatja az oltási programokat: megváltoztathatja a tanácsadó testületek összetételét, módosíthatja az oltási ajánlásokat, és olyan kommunikációt folytathat, ami az oltások kockázataira helyezi a hangsúlyt azok előnyei helyett.

Az oltások jelentőségét mutatja, hogy a kutatások szerint az elmúlt három évtizedben több mint 1,1 millió gyermek életét mentették meg az Egyesült Államokban, és 540 milliárd dolláros közvetlen egészségügyi megtakarítást eredményeztek a CDC augusztusi kutatása szerint.

