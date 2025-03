Radikális fordulatba a hajszolhatja a milicistákat a keleti nagyhatalom nyomulása „a világ tetején”

Folyamatosan turbulensen változik a helyzet Afganisztánban, ahol a tálibok nagyobb elismerésre vágynak, ennek érdekében pedig akár a régi szövetségeseiket is hajlandóak a háttérbe szorítani – közölte a The Diplomat. A riport szerint az ujgur szeparatisták hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak a tálibokkal, az együttműködés azonban az elmúlt időszakban újfajta kihívások elé állította a szereplőket.

Afganisztánban (amelyet a „világ tetejének” is neveznek, bár mára többnyire Tibetre használják a jelzőt) 2021-ben visszatértek a hatalomba a tálibok, miután az Egyesült Államok kaotikus körülmények közepette kivonult az országból. A riport szerint az iszlamista erők hatalomátvételét követően jelentős maradt a nyugat-kínai térségből származók jelenléte. Az együttműködés olyan lehetőségeket ad a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom (ETIM), más néven Turkisztáni Iszlám Párt (TIP) tagjai számára, mint az oktatási és kereskedelmi okok miatti tartózkodás. Az együttműködés kétoldalú volt, az ujgurok a tálibok fontos támogatói, egyes területeken jelentős szerepet szántak nekik.

Az elmúlt években Afganisztánban megjelent befektetőként Kína, különösen a területen található ásványkincsek kitermelését vette célba, de közben a kereskedelmet is támogatta, valamint Kabul nemzetközi elismertségéhez is nagyban hozzájárult. A tálibok örvendetesnek találják, hogy a felemelkedő nagyhatalom növeli az érdeklődését és befektetéseit az országban, a kínai turisták számára például még a szigorú vallási előírások alóli mentességet is megengedték. Ez a helyzet azonban problémát szül, mivel

Peking számára az ujgur szeparatista fegyveresek jelenléte komoly veszélyt jelent.

Mivel a tálibok elsősorban szeretnék fenntartani Kína jóindulatát és támogatását, ezért minden eszközzel igyekeznek visszafogni a TIP milicistáit, hogy rátámadjanak a keleti szomszédból érkező turistákra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Kabul hajlandó Peking nyomására eleget tenni a gazdasági partner akaratának. Az egyik lépés az volt, hogy az ujgurok csoportjait az ország más részére helyezték át, távolabb a kínai határvidéktől. Kabul azonban nem bízik maradéktalanul a kínai döntéshozókban, mivel egyelőre nem érzik úgy, hogy kellő mértékű elköteleződést tanúsítottak volna feléjük.

A bizalmatlanságot Afganisztánban az Iszlám Állam helyi ága (IS-KP) igyekszik kiaknázni, mivel ők a tálibokkal szemben is kritikát fogalmaznak meg.

Arra törekednek, hogy a csalódott ujgurokat maguk mellé állítsák. A feszültségek növekedését jelzi, hogy a közelmúltban egy bányászként dolgozó kínai állampolgárt öltek meg, az IS-KP vállalta magára a merényletet, ám a feltételezések szerint a TIP-vel együttműködve hajtották végre az akciót.

Az országban zajló dinamikus folyamatok azt a feltételezést engedik, hogy a tálibok igyekeznek Kínával minél jobb viszonyt kialakítani cserébe a támogatásokért. Ezzel együtt megkezdődik az ujgur milíciák visszaszorítása, amely Peking egyértelmű érdekét szolgálná ki, ám ezzel a lépéssel éppen a radikális iszlamista ellenfelet, az IS-K-t erősíthetik meg. A folyamat egyben azt is jelentheti, hogy az eddigieknél is nagyobb veszélyt jelenthetnek a TIP fegyveresei.

Címlapkép forrása: Haroon Sabawoon/Anadolu via Getty Images