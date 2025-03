Tűzszünetről tárgyal Ukrajna és Amerika, Moszkvát súlyos támadás érte - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio 2025. március 11. 11:03

Ma tárgyal az Egyesült Államok és Ukrajna a nyersanyag-megállapodás felélesztéséről és egy részleges tűzszünetről. A múlt héten orosz katonák léptek be Szumi megyébe és tegnap orosz források szerint Dnyipropetrovszk megyébe is behatoltak. Kurszknál megreccsent a frontvonal, de úgy néz ki most, hogy sikerült stabilizálni a helyzetet, mielőtt az oroszok Szudzsát is elfoglalták volna. Hajnalban nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot, Moszkvában is UAV-k csapódtak be. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.