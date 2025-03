Hatalmasat kaszálna az EU nagy tervén a fegyvergyártó óriás: ezzel berobbanna a világelitbe

A Leonardo olasz védelmi vállalat jelentős bevételnövekedést prognosztizál: 2029-re akár 30 milliárd euróra is nőhet a jelenlegi 17,8 milliárd eurós bevételük. A növekedést új közös vállalkozások, organikus fejlődés és az európai védelmi kiadások jelentős emelkedése támogatja - számolt be a Defense News

A vállalat szerdán mutatta be új, 2025-2029-es időszakra vonatkozó ipari tervét, amely a 2024-es eredményekre épül. A megrendelésállomány 20,9%-os növekedéssel elérte a 20,9 milliárd eurót, ami az orosz-ukrán háború nyomán megnövekedett európai védelmi kiadásoknak köszönhető. Roberto Cingolani vezérigazgató az elemzőknek tartott prezentációján elmondta, hogy az Európai Unió tervezett további kiadásösztönzései révén a vállalat éves olaszországi megrendelésállománya 2-3 milliárd euróval, az európai megrendelések pedig további 2-3 milliárd euróval növekedhetnek.

Az évi potenciális 6 milliárd eurós többlet, valamint az új közös vállalkozások akár 24 milliárd euróra is növelhetik a bevételt 2029-re.

A vállalat múlt héten jelentette be közös vállalkozását a török Baykar hadiipari vállalattal, enek keretében a Leonardo szenzorokkal és elektronikai berendezésekkel szereli fel a legyártott drónokat. Az elképzelések szerint többek között a Britestorm zavarórendszert, a Gabbiano radart és a Skyward infravörös követőrendszert integrálják majd ezekben. A várakozások szerint ez a közös vállalkozás 2029-re 600 millió eurós bevételt hozhat. A Rheinmetall német vállalattal közösen alapított vállalkozás 2025 és 2029 között várhatóan 1 milliárd eurós bevételt generál majd az olasz hadsereg számára gyártott új harckocsik és páncélozott harcjárművek révén.

Kiemelkedően fontos a Leonardo jövőjét illetően, hogy az Egyesült Királyság, Japán és Olaszország 2035-ig várhatóan 40 milliárd eurót fektet be a GCAP hatodik generációs vadászgép programba, amelyben a vállalat is részt vesz. A tervek szerint 2035 után 300 repülőgép leszállítására kerülhet sor. A vállalat új ipari terve szerint 2027 és 2028 között új műholdakat bocsátanak fel, köztük 18 katonai műholdat, amelyből hat infravörös érzékelőkkel lesz felszerelve. A 900 millió eurós összköltségvetésből 580 millió eurót már az olasz védelmi minisztérium biztosít. Emellett 20 polgári célú alacsony Föld körüli pályás műholdat is fellőnek.

A vezérigazgató elmondta, hogy a Leonardo felvásárlások révén kívánja megerősíteni kiber- és űrtevékenységét, és öt potenciális célpontot is kiszemelt. A vállalat a kiberbiztonságra, a mesterséges intelligenciára és az űrtechnológiára összpontosítva egy „globális biztonsági” vállalattá kíván fejlődni a hagyományos védelmi profil helyett. Az évi közel 30 milliárd eurós bevétellel a Leonardo jelentőset lépne előre a világ legnagyobb hadiipari vállalatainak sorában, ezzel már versenyezne a legnagyobb amerikai gyártókkal. Az elmúlt időszak fegyverkezési hullámát más vállalatok is meglovagolhatják, így élesedhet a verseny a világelitben.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images