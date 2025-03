Hatalmi átrendeződést jelezhet egy rejtélyes betegség a világ egyik legerősebb országában

Nagyon kevés alkalom van, amikor a kínai belpolitikát vizsgáló elemzők részletes bepillantást nyernek az ország politikai életébe. A rendkívül zárt rendszer csak kevés bekukkantást enged a külső szemlélők számára, az egyik ilyen kiemelkedő lehetőség erre Kína „két ülésszaka” márciusban. Ilyenkor az Országos Népi Gyűlésre küldöttek ezrei érkeznek Kína minden szegletéből Pekingbe, hogy a nagyhatalom és Kínai Kommunista Párt (KKP) jövőjével kapcsolatban fogalmazzák meg a gondolataikat, döntenek is a legfontosabb kérdésekben.

Mivel a teljes elit felvonul, ezért minden egyes apró gesztusnak nagy jelentősége van, így az olyan rejtélyes távolmaradásoknak is, mint Csao Löcsié.

A KKP harmadik számú vezetője kedden nem vett részt a parlament egyik kulcsfontosságú ülésén, amelyet ráadásul neki kellett volna megnyitnia. Helyettese azzal magyarázta hiányát, hogy légúti fertőzés miatt kénytelen volt lemondani a találkozót. Azzal, hogy hiányzott a Nép Nagy Csarnokából, majdnem két évtizede nem látott eset fordult elő újra, akkor esett meg ugyanis utoljára, hogy a Politikai Hivatal Állandó Bizottságának, a párt legfelsőbb vezetésének tagja nem volt jelen a nagyszabású eseményen. Akkor az egyik vezető kórházban feküdt a találkozó idején, egy évvel később életét vesztette, ám akkor sem részletezték, hogy pontosan mivel kezelik a politikust.

