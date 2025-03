"Amerika nem autokrácia" – Törvénytelen volt, elkaszálták Donald Trump döntését

Egy washingtoni szövetségi bíró szerdán elrendelte egy demokrata köztisztviselő kinevezésének visszaállítását, akit Donald Trump a Szövetségi Munkaügyi Kapcsolatok Hatóságából (FLRA) rúgott ki, ezzel érvénytelenítve az amerikai elnök lépését.

Sparkle Sooknanan bíró úgy határozott, Donald Trumpnak nem volt jogköre eltávolítani Susan Tsui Grundmannt a Szövetségi Munkaügyi Kapcsolatok Hatóságából. A bírói döntés következtében a testületben ismét 2-1 arányú demokrata többség alakul ki, legalábbis Grundmann júliusban lejáró mandátumáig.

Az FLRA-t a Kongresszus kifejezetten úgy hozta létre, hogy független legyen a Fehér Háztól. Az ügynökség jogosult arra, hogy a szövetségi ügynökségeket szakszervezetekkel történő tárgyalásra kötelezze, és bizonyos esetekben megakadályozza a szakszervezeti dolgozók elbocsátását.

Sooknanan bíró hangsúlyozta,

Trump lépése aláásta a szövetségi törvényhozás azon szándékát, hogy az FLRA-t függetlenítse a politikától.

Az FLRA függetlensége kulcsfontosságú szerepet játszott annak létrehozásában, mivel a Kongresszus biztosítani akarta, hogy a szövetségi munkaügyi kapcsolatok kezelése tisztességes, következetes és pártatlan legyen, függetlenül a politikai széljárástól

- fogalmazott a bíró.

Trump február 11-én indoklás nélkül bocsátotta el Grundmannt, akit elődje, Joe Biden nevezett ki. Grundmann a per során azt állította, a republikánus zászlóvivő megsértette a szövetségi munkaügyi törvényeket, miszerint az FLRA tagjait csak "eredménytelenség, kötelességmulasztás vagy hivatali visszaélés" miatt lehet kirúgni.

Az igazságügyi tárca képviselője a múlt heti meghallgatáson nem tagadta a törvénysértést, ehelyett

azzal érvelt, hogy az FLRA-tagok eltávolítására vonatkozó korlátozások alkotmányellenesek.

A bíró a végzésében erre úgy reagált,

a kormányzat érvei túl kiterjedtek, és azzal fenyegetnek, hogy felborítják az alkotmányunk által biztosított alapvető védelmet. A miénk azonban nem autokrácia, hanem a fékek és ellensúlyok rendszere.

Trump több független szövetségi ügynökségből is eltávolított demokraták által kinevezett tisztviselőket. A Trump-adminisztráció fellebbezést nyújtott be a mostanihoz hasonló módon zárult több perben is, így minden bizonnyal ez esetben is így fog tenni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images