Gőzerővel robognak a titkos egyeztetések az ukrajnai békéről: Oroszország benyújtotta a listát

Az ügyet jól ismerő személyek arról számoltak be a Reutersnek, hogy Oroszország lényegében benyújtotta a listáját az Egyesült Államoknak az ukrajnai békekötésért cserébe.

Azt a lap nem tudta megnevezni, hogy Moszkva pontosan milyen követeléseket fogalmazott meg az átadott listában, illetve az sem derült ki, hogy hajlandó-e belemenni egy tűzszünetbe azelőtt, hogy a felek megegyeztek volna a vitás pontokról. Az elmúlt hetekben alaposan felpörgött az amerikai és az orosz delegáció közötti kommunikáció, személyesen és virtuálisan is több alkalommal folytattak megbeszéléseket. A hírek szerint a Kreml széleskörű igénylistát adott be, nagyon hasonlót ahhoz, mint amilyet korábban már ismertettek Ukrajnával kapcsolatban. Akkor olyan feltételeket szabtak, mint

a kelet-európai ország NATO-tagságának elutasítása, a külföldi katonai csapatok távolmaradása, valamint az oroszok által elfoglalt területek nemzetközi elismerése.

A lépés azért különösen fontos, mert március 11-én jelentette be az amerikai és az ukrán delegáció, hogy számos kérdésben megállapodásra jutottak egymással, és egy 30 napos általános tűzszünetet is felvázoltak. A felek szerint a labda most Moszkvánál pattog, de azt egyelőre nem tudni, hogy Vlagyimir Putyin milyen álláspontot képvisel az ügyet illetően. Amerikai tisztségviselők attól tartanak, hogy egy átmeneti csendet az orosz elnök arra használna fel, hogy aláássa a nyugati tárgyalásokat.

Visszatérő elem, hogy Moszkva azt követeli, hogy a háborút kiváltó okokkal is érdemben foglalkozzanak a lezáráshoz.

Az elmúlt években több párbeszéd is volt a felek között, azonban ezek csak részkérdéseket érintettek, vagy teljesen kudarcba fulladtak. A mostani helyzet annyiban különbözik, hogy most minden fél egyaránt nyitottnak mutatkozik valamilyen megállapodásra a béke érdekében, egyelőre viszont az álláspontok nagyon távolinak tűnnek egymástól. A mai nap fejleménye, hogy egy részletes dokumentum szivárgott ki a The Washington Posthoz, amelyben az esetleges orosz követelésekről írnak részletesen, ezekről ebben a cikkben írtunk:

