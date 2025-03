Új ellenfelet kapott Trump a szomszédból, már nem csak a hazájában figyelnek a leendő vezetőre

Hamarosan új miniszterelnöke lesz Kanadának, a pozícióba kerülő Mark Carney pedig sokak számára ismeretlen volt eddig. Bár a kanadai és a brit jegybank vezetője is volt, a pártpolitikától eddig távol álló vezető korábban még saját hazájában is "radar alatt" maradt. A Google Trends segítségével megnéztük, választási kampányával és sikerével mekkora érdeklődést generált hazájában, valamint hogyan alakultak a Carney-ra való keresések az Egyesült Királyságban és a szomszédos, a kanadaiakkal elmérgesedő viszonyba kerülő Egyesült Államokban.

Új vezetőt kap Kanada, Trumpnak is üzent

A korábbi jegybankár, Mark Carney vasárnap magabiztos győzelmet aratott a kanadai Liberális Párt új vezetőjét kiválasztó szavazáson, így akár már a héten beiktathatják az ország következő kormányfőjévé, miután Justin Trudeau januárban előzetesen bejelentette lemondását.

Amerika nem Kanada. Kanada soha, semmilyen módon, formában nem lesz Amerika része

- üzente győzelmi beszédében Donald Trumpnak Kanada leendő vezetője, arra utalva, hogy Trump többször is azzal fenyegetőzött, hogy gazdasági nyomásgyakorlással az "51. állammá" tenné Kanadát.

Carney nemrég kijelentette: készen áll új kereskedelmi megállapodást kötni Donald Trumppal, amennyiben az amerikai elnök tiszteletben tartja Kanada szuverenitását.

A két ország között Trump januári hivatalba lépése óta fokozódik a feszültség. Carney szerdán indokolatlannak minősítette az amerikai vámemeléseket, hangsúlyozva,

mindannyian jobban járunk, ha a világ legnagyobb gazdasági és biztonságpolitikai partnerségét megújítjuk, újraindítjuk.

Carney a Google Trends-ben

A Google Trends elmúlt 12 havi adatait vizsgálva leírható, hogy a Mark Carney iránti érdeklődés csak 2024 végén, 2025 elején kezdett kiemelkedni, a Trudeau lemondásával előállt helyzetig, a vezetőválasztásig nem volt látványos keresésmennyiség.

Kép forrása: Google Trends

Érdemes megnézni a Carney iránti érdeklődést az Egyesült Királyság területét nézve, hiszen a politikus 2013-ban első külföldiként lett a Bank of England kormányzója. A kanadai 2020-ig dolgozott a brit jegybank vezetőjeként, így kinevezésekor, valamint a Brexit idején is több alkalommal kiemelkedett a korábbi jegybankelnökre való keresés.

Kép forrása: Google Trends

Amennyiben a Mark Carney-ra való kereséseket a Pierre Poilievre, vagyis a kihívó konzervatívok vezetője iránti érdeklődéssel vetjük össze, jól látható, hogy Carney a pártpolitikán kívülről érkezik, és egészen mostanáig nem volt számottevő érdeklődés. Nemcsak Poilievre-hez képest volt csekély, de az is látszik, hogy Carney 2008 és 2013 közötti kanadai jegybankelnöksége sem mutatott olyan kiugrásokat, mint az Egyesült Királyságban, mikor a brit központi bankot vezette.

Kép forrása: Google Trends

A mostani kiugrás mértékéhez jó viszonyítási alap a Kanadában heves reakciókat kiváltó, Donald Trump amerikai elnök iránti érdeklődéssel való összevetés.

A Google Trends szaggatott vonala hiányos adatokat jelent: ez voltaképp a Google előrejelzése arról, hogy a keresőkifejezés hogyan fog teljesíteni a közeljövőben.

Kép forrása: Google Trends

A Kanada és Amerika közötti feszült helyzet miatt Mark Carney iránti egyesült államokbeli érdeklődést is érdemes megvizsgálni. A leendő miniszterelnök pártvezetői választáson aratott győzelme ott is hatást ért el, most már lenyomva a jóval ismertebb Justin Trudeau iránti érdeklődést is.

