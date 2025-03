Hibát hibára halmoz Elon Musk csapata – Hatalmas balhé van a DOGE körül

Nem túlzás azt állítani, hogy Donald Trump második elnöki ciklusának legnagyobb érdeklődést és legtöbb ellentmondást kiváltó belpolitikai fejleménye a kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) felállítása volt, mely keretében Elon Musk techmilliárdos példátlan hatalomra tett szert a szövetségi kormányzat átalakítása és visszametszése céljából. A Tesla, a SpaceX és az X közösségi platform vezére teljes transzparenciát ígért az akciójával kapcsolatban, ez azonban megdőlni látszik: miután rengeteg elszámolást, bakit és téves adatot tüntettek fel a megtakarításokat összegző weboldalukon, meglehet, végérvényesen ellenőrizhetetlenné válik, mennyire valódiak Musk állítólagos megtakarításai.

Donald Trump és a világ leggazdagabb embere, Elon Musk politikai szövetsége rendíthetetlenebbnek mutatkozik, mint valaha – olyannyira, hogy az amerikai elnök a héten „autókereskedőt játszva” ajánlotta a techmilliárdos autómárkája, a Tesla modelljeit az amerikaiak figyelmébe, sőt, egyet még ő maga is vásárolt. Mindezt akkorra időzítve, amikor a cég részvényei épp mélyrepülésben voltak. Mint megírtuk, decemberben még történelmi csúcson járt a Tesla árfolyama, de a hét elejére több mint 50 százalékot zuhant a jegyzés, és ezzel párhuzamosan megfeleződött a cég értéke is.

President Trump Lil X Tesla @ElonMusk — The (White) March 12, 2025

Trump egyértelmű kiállása, illetve azon kijelentése ellenére, hogy „az emberek imádják Elont”, aki „hatalmas hazafi”, az üzletember politikai szerepvállalása rendkívül megosztóvá vált az Egyesült Államokban: mivel nemcsak a Tesla márkaboltok és töltőállomások kerültek a Musk-ellenes tüntetők céltáblájára, hanem az utcán furikázó járművek is, akadtak egyesek, akik inkább olyan matricát ragasztottak kocsijukra, hogy

ezt az előtt vettem, hogy Elon Musk megőrült volna.

Néhányan eközben egyszerűen egy másik autógyártó logójával takarták el az eredeti emblémát.

BREAKING: Tesla owners have been stripping the badges off their cars and replacing them with different brands pic.twitter.com/LgRi5l6dSK — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) March 7, 2025

Mark Kelly demokrata szenátor, akit a SpaceX-tulaj nemrég leárulózott ukrajnai látogatása nyomán, szintén lecserélte Tesláját, mondván, „nem akarok olyan autót vezetni, amit egy s----fej tervezett és épített.”

A gesztusokra visszatérve, nemcsak Trump tett ilyeneket Musk felé:

miután tavaly közel 300 millió dollárt talicskázott Trump választási kampányába, a New York Times e heti értesülései szerint a dél-afrikai származású milliárdos azt jelezte az elnök tanácsadóinak, hogy példátlan módon 100 millió dollárral készül támogatni Trump-párti politikai szervezeteket. Az adomány nem Musk saját kampányszervezetén, az America PAC-en keresztül valósulna meg, hanem az elnökhöz köthető külső szereplők közvetítésével. Felmerült lehetőségként a Make America Great Again Inc. nevű szuper PAC vagy a Securing American Greatness politikai nonprofit is. Az utalás részletei akár örökre titkosak maradhatnak, hiszen a nonprofitok nem kötelesek közzétenni támogatóikat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter izraeli látogatása végén február 17-én. Fotó: az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége / Wikimedia Commons

Paprikás hangulat a kabinetszobában

A Times úgy tudja, a kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) állítólagos vezetője most azt szándékozhatja bizonyítani, hogy „csapatjátékos”, illetve javítani kíván a megromlott kapcsolatán a Trump-adminisztráció többi tagjával. Minderre azért lehet szükség, mert – mint arról többek közt ugyancsak az NYT beszámolt –

a Trump-kormány múlt heti kabinetülésére szintén hivatalos Musk több miniszterrel is összekapott a Fehér Házban.

A DOGE-vezér azzal vádolta Marco Rubio külügyminisztert – akivel a USAID egyik napról a másikra történő bezárása miatt már összeütközött –, hogy nem bocsátott el eleget a beosztottjai közül, de a közelmúltban több légikatasztrófával is szembesülő Sean Duffy közlekedési miniszter a légiforgalmi irányítók leépítése miatt különbözött össze Muskkal, míg Doug Collins veteránügyi tárcavezető a katonai veteránokat érintő leépítések kapcsán intett óvatosságra. Az ellentéteket elsimítandó,

Trump kijelentette, „balta” helyett ezentúl „szikével” fogják végrehajtani a leépítéseket,

és biztosította a minisztereit afelől, hogy övék a tárcájuk állománya feletti kontroll. Majd múlt szombaton, amikor a tudósítások szerint az elnök Mar-a-Lagóba hívta békítő vacsorára a feleket, a Truth Socialön azt bizonygatta,

ELON ÉS MARCO REMEK KAPCSOLATBAN VANNAK. MINDEN ETTŐL ELTÉRŐ ÁLLÍTÁS ÁLHÍR!!!!

És hogy miért állítólagos vezetője Elon Musk a DOGE-nak?

Miközben a Kongresszus két háza előtt tartott múlt heti beszédében Trump megismételte, hogy a csapatot a techguru vezeti, a Fehér Ház egy bírósági perben hivatalosan azt adta közre, az üzletember részmunkaidős „különleges kormányzati alkalmazottként” közvetlenül az elnöknek felel, nem ő vezeti a DOGE-t, sőt, annak tagjának sem számít, és hivatalos kormányzati döntéseket sem hozhat. Hosszas találgatások és nyomásgyakorlás után a Fehér Ház február végén közölte, hivatalosan egy bizonyos Amy Gleasont neveztek ki a DOGE ideiglenes igazgatójának – akiről, akitől egyébként azóta sem hallani. Gleason egészségipari háttérrel bír, 2018 és 2021 között a DOGE papír szerinti elődjénél, az amerikai digitális szolgálatnál (U.S. Digital Service) dolgozott.

A kétes jogállású Musk, aki tinédzser informatikusokat is felsorakoztató csapatával példa nélküli hozzáférést kapott kormányzati szerverekhez, és a hírek szerint egyes beosztottjaival egyetemben sebtében átalakított kormányzati irodákban szokott éjszakázni Washingtonban, a legelső kabinetülés előtt egyébként elismerte, hogy

el fogunk követni hibákat. Nem leszünk tökéletesek. De ha hibázunk, nagyon gyorsan kijavítjuk.

Összeadás, kivonás

A republikánusok által emlegetett kormányzati „pazarlás, csalás és visszaélések” ellen harcot hirdető Musk a kabinetszobában nyilatkozva azt a példát hozta az esetleges hibákra, hogy amúgy

„véletlenül” eltörölték az ebolavírus terjedését megelőző USAID-programokat,

de állítólag „azonnal” visszaállították azokat. A Washington Post viszont arról írt, hogy ez nem felel meg teljesen a valóságnak, és azóta sem állították tökéletesen helyre a finanszírozást.

Ám az eredetileg totális átláthatóságot ígérő Muskék eddig elkövetett – és felderített – baklövései itt közel sem érnek véget. Az általuk gründolt, megtakarításaikat követő doge.gov/savings weboldal, illetve annak „számlaösszesítője” ugyanis többször valótlan adatokkal szolgált. A New York Times elemzése arra jutott, az állítólag törölt szerződések összesítésébe számos könyvelési hiba, elavult adat és valótlanság csúszott. Február második felében például egy 8 millió dolláros tételről derült ki, hogy elírták, és tévesen 8 milliárd (!) dolláros spórolásként került beszámításra, ami az addigi legjelentősebb megtakarítás lett volna.

A CBS emellett arról számolt be, hogy egy 655 millió dolláros maximum limitet meghatározó kormányzati szerződés értékét háromszor tüntették fel a megtakarítások között, és a DOGE-csapat valószínűleg az alvállalkozói megbízások természetével sem volt tisztában: ebből a keretből 44 alvállalkozónak 400 millió dollárt már átutaltak az elmúlt 4 évben, a maradék nagy része pedig az adminisztráció zsebében maradt volna így is, úgy is. Az tehát, hogy (háromszor) 655 millió dollárt spóroltak volna meg a szerződés megszüntetésével, sehogy sem jön ki.

NEW DOGE UPDATE! Total savings have hit $115 BILLION across 12,763 initiatives, saving $714.29 per taxpayer! Find all new initiatives below! pic.twitter.com/cxa684RwKQ — DOGE (Tracker) March 13, 2025

Ezen túl előfordult, hogy egy 232 millió dolláros szerződés egészét töröltként adták meg, miközben valóság szerint csupán egy részét, 560 ezer dollárt spóroltak meg. Ezeket a számottevő összegeket a médiariportok következtében a DOGE szépen csöndben eltávolította a weboldalról, ami jelentősen csökkentette a mérleget. Az egyik legnagyobb, honlapról leszedett, majd ismét megjelent melléfogásuk a pénzügyminisztérium egyik, 1,9 milliárd dolláros kötelezettségvállalása volt, amelyről balszerencséjükre lecsúsztak, azt ugyanis Joe Biden kormányzata szüntette meg tavaly ősszel. Ehhez hasonló módon egy 2005-ben, George W. Bush elnöksége alatt lezárt, valójában 140 ezer dolláros parti őrséghez köthető alvállalkozói megbízásról a DOGE frissen megsemmisítettként, mi több, 53,7 milliós megtakarításként adott hírt, mivel ez volt a szerződés felső kiadási limitje.

A Reuters összegzésképp arra jutott, hogy

múlt hétig bezárólag a DOGE több mint ezer bejegyzést módosított vagy törölt teljes egészében a listájáról,

ami az azelőtt felsorolt tételek felét jelenti. A hét elején ráadásul a megszüntetett 2300 szerződésből 941 semennyi pénzt nem takarított meg.

A Times megjegyzi, ezek a gikszerek egyértelműen arra utalnak, hogy az államigazgatás területén tapasztalathiányos, de annál ambiciózusabb csoport nincs tisztában annak a kormányzatnak a működésével, amelyet megpróbál átalakítani.

MuskWatch rolls out the DOGE tracker, showing that $96B of DOGE's claimed savings are bullshit. https://t.co/215zmgp1aI — emptywheel (check) March 12, 2025

Szemfényvesztés lenne?

A rossz sajtóra tekintettel azonban látszólag taktikát váltottak Elon Muskék:

a New York Times március elején azt vette észre, hogy az állítólag megszüntetett szövetségi támogatások esetén immár csupán az érintett kormányzati szerv nevét és az összeget adják meg a weboldalon, az átláthatósággal kapcsolatos ígéretek ellenére pedig nem osztanak meg további információt, így gyakorlatilag lehetetlenné vált a tételek valóságtartalmának ellenőrzése.

Martha Gimbel, a Yale Egyetem pártfüggetlen költségvetési elemző szervezetének igazgatója kritikusan beszélt a DOGE működéséről a Reutersnek:

bárki feltehet számokat és szavakat egy weboldalra. Ahhoz, hogy átlátható legyen, a számoknak és a szavaknak pontosnak kell lenniük. Már bebizonyosodott, hogy nem pontosak, akkor miért bíznék benne?

A korrupcióellenes nonprofit, a Transparency International amerikai ügyvezetője, Gary Kalman amiatt nyilatkozott gyanakvóan a Timesnak, mert szerinte a DOGE-nak nincs oka arra, hogy ne hozza nyilvánosságra a részleteket.

Azt mondják, hogy olyan dolgokat tesznek, amelyek már régóta esedékesek és a közvélemény nagymértékben támogatja őket, Ha ez igaz, akkor nem szeretnének biztosak lenni abban, hogy a megszorításokat, amelyeket végrehajtanak, reklámozzák is?

- tette fel a kérdést Kalman.

A legutóbb március 11-én frissült weboldalon mindenesetre 115 milliárd dollárnyi megtakarításról számolnak be, Musk végső célja az évi 1 ezermilliárdos kiadáscsökkentés. Felmerül persze a kérdés, hogy a nehezen készpénznek vehető végösszeg mögött mennyi téves adat, felső határként megadott nem elköltött vagy már átutalt summa, illetve hány olyan projekt rejtőzik, amelyet már évekkel ezelőtt teljesítettek vagy megszüntettek.

A honlap továbbá azt állítja, hogy ez a spórolás adófizetőnként 715 dollárnak felel meg, ami azért releváns, mert Trump korábban belengette, hogy a megtakarításoknak hála akár „DOGE-csekkeket” is kiküldhet az amerikaiaknak. Egy elnök által ismertetett koncepció nyomán

a DOGE megtakarításainak 20%-át az amerikai állampolgárok kapnák meg,

míg további 20% az államadósság csökkentésére fordítódna. Meglátjuk, mennyi jön össze ebből, James Fishback befektető javaslata ugyanis eredetileg úgy számolt, hogy a Musk által legelőször beharangozott 2 ezermilliárd dolláros megtakarításból két év alatt nagyjából 25 ezer dollár jutna adófizetőnként, a DOGE-osztalék ennek tükrében 5000 dollárt tenne ki.

Mindenesetre a USAID egyik korábbi adatelemzője, Brian Banks és a MuskWatch.com elindított egy alternatív DOGE-összesítőt, miszerint csupán 8,6 millió dollárnyi megtakarítást lehet megerősíteni, egyszóval

kérdőbe vonták a Musk által megspórolt összeg 92%-ának a valódiságát.

Más bökkenők is akadtak

A DOGE a kiadáscsökkentésen kívül természetesen a tömeges kormányzati leépítésekből is kiveszi a részét. A Reuters szerint körülbelül 20 kormányzati ügynökségbe hatolt be a hivatal, és legalább 25 ezer közalkalmazott elbocsátását koordinálta, valamint további 75 ezret beszélt rá az önkéntes felmondásra. Azonban, mint megírtuk, a leépítésekbe is csúszott több baki:

az energiaügyi minisztériumban például több száz nukleáris fegyverprogramokon dolgozó személyt is kirúgtak, akiknek utólag visszavonták az elbocsátását, mivel egy részük olyan kulcsfontosságú és rendkívül bizalmas területen dolgozott, mint a nukleáris robbanófejek összeállítása.

mivel egy részük olyan kulcsfontosságú és rendkívül bizalmas területen dolgozott, mint a nukleáris robbanófejek összeállítása. Ezenkívül felmondtak több olyan élelmiszer-biztonsági közalkalmazottnak, akik a H5N1 madárinfluenza-járvány elleni fellépésben vettek részt, amely szüntelenül tizedeli az amerikai baromfiállományokat. A mezőgazdasági tárca igyekezett orvosolni a helyzetet.

Érdesség, hogy a szövetségi kormányzat kaotikus reformjának több eleme, így ez szintén kísértetiesen hasonlít arra, amikor Musk viharos módon átvette a Twitter vezetését: a cégnél 2022-ben olyan sok embert rúgtak ki véletlen, hogy a HR-osztály külön kategóriát tartott fenn számukra.

Mindazonáltal Musk védekezhet azzal, hogy ő előre szólt, fognak hibákat elkövetni. Bár a malőrökön kívül alaptalan csúsztatásokra is futotta a Trump-adminisztráció részéről: kezdve azzal, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége 50 millió dollár értékben küldött volna óvszert a Hamász terrorszervezetnek, vagy hogy halott emberek tömegei részesülnének társadalombiztosítási kifizetésekben. Utóbbi azért is nagy figyelmet kapott, mert a liberális oldalon arra figyelmeztettek, a republikánusok erre hivatkozva igyekezhetnek visszavágni a szociális támogatási rendszert – bármennyire is tagadja ezt a republikánus zászlóvivő.

A demokraták emellett számos okból kritizálják Musk lépéseit,

említve az átgondolatlan és kaotikus döntéshozatalt és a válogatás nélküli kirúgásokat, a kongresszusi felhatalmazás hiányát, a megbízása körüli átláthatatlanságot, azt, hogy nem választott vagy szenátus által jóváhagyott tisztviselőként ekkora hatalomra tett szert, valamint a kormányzati szerződésekből profitáló cégei kapcsán felmerülő esetleges összeférhetetlenség is asztalon van – ezek mellett eltörpül az etikai aggályokat felvető rögtönzött Tesla-autókereskedés a Fehér Ház kertjében vagy a kormányzati dolgozóként tett precedens nélküli, 100 millió dolláros utalás kérdése.

Elon Musk és fia, valamint Donald Trump amerikai elnök újságírók kérdéseire válaszol a Fehér Ház Ovális Irodájában február 11-én. Hivatalos fehér házi fotó / Daniel Torok / Wikimedia Commons

Mivel Trump republikánusai kontrollálják a Kongresszust,

törvényhozási ellenállás híján csupán a bíróságok képesek intézményi akadályt gördíteni a DOGE útjába:

egy washingtoni törvényszék nemrég belső dokumentumok és személyzeti leírások átadására kötelezte a Trump-adminisztrációt, hogy górcső alá vehessék Musk működésének alkotmányosságát, míg egy kaliforniai és egy marylandi bíró több ezer próbaidőn lévő, kirúgott közszolga munkaviszonyának helyreállítását rendelte el. A végzést a Fehér Ház alkotmányellenesnek titulálta, mondván, az sérti az elnök jogkörét a végrehajtó hatalom gyakorlására.

Az elnöknek tetszik, de nem mindenkinek

Donald Trump a Fox Businessnek adott múlt heti interjújában úgy fogalmazott, Musk „több száz millió dollár értékben tárt fel hamis szerződéseket”, és „elképesztő munkát végez”, amiért „meg is fizetett”, utalva az üzletember elleni tiltakozásokra. Jóllehet Musk alapvető céljaival a republikánusok túlnyomó többsége határozottan egyetért, Trump pártján belül egyre többen intenek óvatosságra, megfontoltságra és célzottságra a leépítések és kiadáscsökkentés terén.

Az amerikai közvélemény az elnöknél jóval árnyaltabban látja Muskot és tevékenységét. A CNN kutatása alapján az amerikaiak mindössze 35%-a vélekedik pozitívan a milliárdosról, és 53% negatívan ítéli meg. Emellett tízből nagyjából hatan azt gondolják, Musk nem rendelkezik sem a megfelelő tapasztalattal, sem ítélőképességgel ahhoz, hogy változtatásokat eszközöljön a közszféra működésében.

Muskkal kapcsolatban még az elnök támogatóinak egy része is nyugtalankodik:

a Trump-féle kormányzati reformot helyeslők 28%-a kételkedik Musk ítélőképességében. A Quinnipiac közben arra jutott, a választók 54%-a szerint a DOGE ártalmas az országra nézve, és csak 40% tartja pozitívnak. A megkérdezett 60%-a továbbá nem helyesli, ahogy Musk a szövetségi munkaerővel bánik (36% helyénvalónak véli). Az igazán baljós jel a republikánusok számára az lehet, hogy a pártfüggetleneknek a kétharmada, és még saját szavazóik 16%-a is elutasítja a köztisztviselők Musk-féle kezelését.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images