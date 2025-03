Vörös riasztás: Pusztító viharok és erdőtüzek söpörnek végig az USA-n

Missouri állam kormányzója újabb tornádók kialakulásának veszélyére hívta fel a figyelmet szombatra. Az állam katasztrófavédelmi szolgálata szerint több régióban is kiterjedt károk keletkeztek.

A Missouri Állami Autópálya-rendőrség közleménye szerint a helyi hatóságokkal együttműködve folyamatosan dolgoznak a károk felmérésén és a rászorulók megsegítésén.

A pusztító viharok Texast és Oklahomát sem kímélték, ahol több mint 100 erdőtüzet okoztak, és több kamiont is felborítottak. Az oklahomái erdészeti szolgálat jelentése szerint az úgynevezett "840 Road Fire" már 27 500 hektárnyi területet érintett, és még egyáltalán nem sikerült megfékezni.

A hatóságok vörös riasztást adtak ki a Panhandle régióra a szélsőséges tűzveszély miatt.

A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szerint Mississippi államban is tornádók kialakulására lehet számítani a következő időszakban.

️Areas affected...Eastern Louisiana and much of Mississippi today (March 15)️SUMMARY...A Particularly Dangerous Situation Tornado Watch will be issued soon. A tornado outbreak with multiple intense to violent long-track tornadoes is likely.