Súlyos döntést hozott Zelenszkij: leváltotta a hadsereg vezetőjét

Ukrajna védelmi minisztere szerint Volodimir Zelenszkij elnök leváltotta az ukrán hadsereg élét.

Andrij Hnatov mostantól az ukrán fegyveres erők vezérkarának új főnöke lesz, Anatolij Bargylevycs helyére, aki csak tavaly februárban vette át a szerepet.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 09. Felgyorsultak az események: Zelenszkij leváltotta az ukrán vezérkari főnököt

„Szisztematikusan átalakítjuk az ukrán fegyveres erőket, hogy fokozzuk harci hatékonyságukat” – jelentette be Rusztem Umerov védelmi miniszter a változást bejelentve.

"Ez magában foglalja a parancsnoki rendszer átalakítását és az egyértelmű szabványok végrehajtását" - jelezte a miniszter. Azt is megemlítette, hogy Bargylevycs továbbra is "a csapat tagja", hozzátéve, hogy most a "főfelügyelőség megreformálásával" bízták meg.

Küldetése a katonai normák betartásának biztosítása és a fegyelem megerősítése a fegyveres erőken belül

- tudósít a Sky News.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás