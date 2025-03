Hónapokig várták a segítséget az űrben, nagy figyelem közepette értek földet a NASA űrhajósai

A tavalyi év egyik legnagyobb űrsztorija volt az amerikai Boeing Starliner kapszulájának régóta halogatott, első, legénységgel ellátott repülési tesztje, amely a Nemzetközi Űrállomást (ISS) vette célba.

A teszt keretében a Starliner két kifejezetten tapasztalt amerikai asztronautát, Sunnita Williamst és Butch Wilmore-t vitt fel az ISS-re, ahol a tervek szerint 8 napot töltöttek volna el, majd a Boeing űreszköze visszaszállította volna őket a Földre. Az eszköznek már a dokkolás sem ment zökkenőmentesen a fellövést követően, az észlel héliumszivárgás és hajtóműproblémák miatt. A Boeing a megérkezésüket követően először apróbb hibákról számolt be, amelyekről azt mondták, hogy a legénység képes lesz orvosolni. A június 14-ei hazatérés elhalasztását követően először még új céldátumokat hirdettek meg, azonban azok módosítása után később már úgy fogalmaztak, hogy „semmi sem sürgeti” a hazatérést, ezért

további tesztek szükségességére hivatkozva nem adtak meg új hazatérési dátumot.

Ezt követően a Starliner űrkapszulája legénység nélkül tért vissza a Földre, majd

arról jöttek hírek, hogy a Boeing egyik konkurens vállalata, a SpaceX hozhatja haza az asztronautákat.

Az előzetes tervek végül valósággá váltak és az Elon Musk által vezetett űrvállalat Crew-9-es, legénységgel ellátott küldetése azzal a céllal indult útnak (a tervezett négy fő helyett csak két fővel), hogy visszafelé már a két fennrekedt amerikai űrhajóst is magukkal hozzák a Földre.

Az eset a Boeing szempontjából különösen kényelmetlen, ha a versenytársának számító SpaceX űrkapszulájának fejlesztésével hasonlítjuk össze. Ahogy korábban részletes cikkünkben is megírtuk, a Boeing Starlinert és a SpaceX Dragont a NASA Commercial Crew Program keretében, az űrügynökség anyagi támogatásával fejlesztette ki a két űripari vállalat, hogy a nyugdíjazott Space Shuttle űrsiklót követően újra legyen korszerű űrjárműve a NASA-nak.

Míg a SpaceX kapszulája azóta rendszeresen teljesít legénységgel ellátott küldetéseket – sőt már turistákat is szállított az űrbe – addig a Starlinerrel már a tervezőasztalon és az azt követő tesztek során sem volt minden rendben. Az űrjármű kulcsfontosságú, első emberes tesztjét sorozatos hibák hátráltatták. Az első ilyen tesztjüket 2023 júliusáról 2024 május 6-ra halasztották. Ezt azonban két órával a kilövés előtt lefújták, ahogy az ezt követő 2024. május 10-es, május 17-i és május 21-i és június 1-i céldátumot is el kellett tolniuk, míg végül június 5-én tényleg sikerült elindítani az ISS felé. A hazatérés kálváriája és sorozatos halasztása pedig csak ezután következett.

Ennélfogva a Boeing nézőpontjából teljes kudarcnak mondható, hogy tegnap végül tényleg a konkurens SpaceX űreszközével landolt a két fennragadt űrhajós Florida partjainál.

Donald Trump amerikai elnök januári beiktatását követően a SpaceX-et – és Trump kormányzati hatékonysági hivatalát (DOGE) – vezető

Elon Musk egyik X-bejegyzésében arra utalt, hogy a két űrhajóst a korábbi, Biden-adminisztráció „hagyta ott” az űrben.

A milliárdos üzletember azt is leírta a posztja alatti kommentben, hogy a Bidenék szándékosan hátráltatták Williams és Wilmore hazatérését, a Musk-kal való politikai nézetkülönbségeik miatt.

The has asked to bring home the 2 astronauts stranded on the as soon as possible. We will do so.Terrible that the Biden administration left them there so long. @POTUS