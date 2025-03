Invázió indult Oroszország ellen: tankokkal próbáltak betörni Belgorodba

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint 200 gyalogos katona és 29 páncélozott jármű próbált áttörni az orosz-ukrán határon, köztük 5 harckocsi. Összesen öt támadást hajtottak végre, Demidovka és Prileszje térségében. Műszaki járműveket is használtak.

A támadásról felvételek is kikerültek a közösségi hálóra:

az ukránok láthatóan elég közel jutottak a határhoz, de az orosz száloptikás drónok komoly veszteségeket mértek rájuk, mielőtt át tudtak volna jutni a farkasfogakon.

Úgy néz ki, több Bradley lövészpáncélos és aknamentesítő jármű is odaveszett. Tankok ezeken a felvételeken nem láthatók, de ez nem jelenti azt, hogy nem is vettek részt az offenzívában.

Russian channels today said that Ukrainian forces attacked across the border in Belgorod oblast. Videos show analog and fiber optic cable, Lancet, and mine strikes on Ukrainian Bradley, BMP-1TS, IMR-2, and Wisent vehicles. https://t.co/1Fo4n1j1zr