Kimondta Trump főtárgyalója: ekkor jöhet a teljes tűzszünet Ukrajnában

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja kommentálta a tegnapi Trump-Putyin telefonbeszélgetést.

Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások egyik legfontosabb embere

már „pár héten belül” teljes tűzszünetet remél a kelet-európai országban.

A kijelentés azt követően érkezett Witkofftól, hogy tegnap közel másfél órán keresztül tárgyalt egymással telefonon Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, amelyet szintén kommentált a Fehér Ház különmegbízottja: szerinte a felek nagy lépéseket tettek a „teljes tűzszünet felé vezető úton, amelyről az elkövetkező napokban tárgyalnak”. Hozzátette, hogy a „megegyeztek a tűzszüneti feltételekhez vezető útról”.

Szerintem néhány héten belül eljutunk addig. Szóval sok jó dolog van

– mondta Witkoff.

Az Egyesült Államok és Oroszország delegációi között március 23-án, vasárnap a szaúd-arábiai Dzsidda városában kerül sor az második körös egyeztetésre. Ezen várhatóan arról fognak egyeztetni, hogy pontosan milyen feltételekkel tudnának kieszközölni egy 30 napos tűszünetet Ukrajnában, amely lehetőséget ad a hosszútávú rendezésről tartott megbeszéléseknek. A korábban kiszivárgott információk szerint Moszkva sokoldalú, átfogó, szinte minden területre kiterjedő megállapodást szeretne, amely akár a megszállt ukrajnai területek nemzetközi elismerésére is kiterjedhet. A tegnapi megbeszélésen erről hivatalosan nem esett szó, csak a 30 napos tűzszünet felé vezető útról értekeztek. Ezt az orosz elnök elutasította, de a kijelentette, hogy az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal hajlandó felhagyni. A mai napon aztán folytatódtak a kritikus célpontok elleni támadások, meg is vádolták Moszkvát, hogy lényegében fel is rúgta a megállapodást. Arról nem tudni egyébként, hogy Ukrajna mit szólt a két vezető közötti párbeszédhez, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a mai napon tart egymással megbeszélést.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images