Meghúzta Zelenszkij a vörös vonalat: van, amibe soha nem fog beleegyezni Ukrajna

Ukrajna soha nem fog belemenni abba, hogy elvessze szuverenitását, vagy hogy olyan helyzetbe jusson, hogy Oroszország befolyásolni tudja függetlenségét – jelentette ki ma délután Volodimir Zelenszkij elnök Finnországban.

Az Ukrainszka Pravda cikke szerint az ukrán vezetőt arról kérdezték, hogy vannak-e vörös vonalak, melyek átlépése esetén Ukrajna nem fog békét kötni Ukrajnával.

Zelenszkij azt mondta: van több is, de nem fogja mindet felsorolni, példának okául megemlítette, hogy

Ukrajna nem vesztheti el függetlenségét, önálló államiságát,

Ukrajna nem kerülhet orosz befolyás alá,

és Ukrajna nem engedi, hogy Oroszország diktálja azt, hogy „milyen lesz a hadsereg” az országban.

Érdemes megjegyezni, hogy Zelenszkij most nem említette az ország területi egységének sérthetetlenségét,

vagy legalábbis az UP cikke nem tért ki rá. Az ukrán elnök néhány hete még azt mondta: soha nem fogja elfogadni, hogy Ukrajna területekről mondjon le hivatalosan Oroszország javára. Az elmúlt napokban több olyan cikket is lehetett olvasni, melyek arról írtak, hogy Donald Trump amerikai elnök arra akarja rávenni Zelenszkijt, hogy mondjon le az Oroszország által megszállt területekről, sőt, még az is lehet, hogy olyan területekről is, melyeket nem szállt meg az orosz hadsereg (pl. Odessza). Mindemellett Trump állítólag arra készül, hogy elismeri a Krímet, mint Oroszország része.

Nem kizárt, hogy van összefüggés Trump lobbizása és a mostani kijelentés közt.

Címlapkép forrása: Mert Gokhankoc/ dia images via Getty Images