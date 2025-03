Egyetlen ábra megmutatja: ellenfelei profitáltak Donald Trump keménykedéséből

Tegnap elhúzott a Liberális Párt a közvélemény-kutatásokat eddig vezető konzervatívok mellett Kanadában: immár a 338Canada és a kanadai közmédia, a CBC összesítése szerint is Mark Carney kormányfő pártja áll az élen. Az élvonalbeli politikától ezelőtt távolságot tartó volt jegybankár a Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott vámháború megnyerését ígérte.

A CBC átlagában

a liberálisok a voksok 37,7%-ra számíthatnak,

míg a Pierre Poilievre nevével fémjelzett konzervatívok csupán 37,4%-on állnak.

3. BREAKING: Along with 338Canada, the CBC Poll Tracker aggregator also now shows the Liberals leading in the popular vote and in majority territory. pic.twitter.com/5OVKXanaad — True (North) March 19, 2025

In last 24h, Léger, Angus Read Institute & Ipsos all had the Liberals above the 40% mark nationally. LPC could climb even higher in next update.See complete list here https://t.co/TWM0LTiNKu — Philippe (J.) March 19, 2025

Becsléseik szerint a kanadai választási rendszer sajátosságait figyelembe véve jelenleg 53% az esélye annak, hogy Mark Carney szerezzen parlamenti többséget a következő választáson, míg 24%-os esélyt látnak egy kisebbségi liberális kormányalakításra. Mindössze 4% az esély a konzervatív többségre, 17% pedig arra, hogy Poilievre-ék szerezzék a legtöbb mandátumot a többség bezsebelése nélkül.

A 338Canada.com jelenleg 38-38%-os döntetlent mutat,

a mandátumbecslésükben viszont a liberálisok vezetnek 177-132-re.

A többség megszerzéséhez 172 mandátum szükséges.

The shift in Canadian polling still blows my mind - per . Liberals are now above 40% in some polls! They had polls below 20% *less than three months ago*. @338Canada — Jeremiah (Johnson) March 19, 2025

Ezek a számok kiváltképp megdöbbentőek annak tükrében, hogy a CBC összesítése alapján

két hónappal ezelőtt még 44,8%-kal a konzervatívok vezettek a csupán 21,9%-ra mért liberálisokkal szemben.

Az országot 2015 óta kormányzó, rendkívül népszerűtlenné vált Justin Trudeau január 6-án jelentette be lemondását, Carney-t március 9-én választották a liberálisok új vezetőjévé. Kormányfői esküjét március 14-én tette le. Az új miniszterelnök a várakozások szerint napokon belül bejelentheti a parlament feloszlatását, ezzel új választást kiírva.

Trump egy keddi interjújában úgy fogalmazott,

az egyik legfertelmesebb ország, amellyel dolgom van, az Kanada.

"Jó öreg Justin, én Trudeau kormányzónak hívom. Fertelmesek voltak az emberei. Nem az igazat mondták" - fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump számos alkalommal kifejezte, hogy Kanadának az 51. amerikai állammá kellene válnia, ha el akarja kerülni a megemelt vámokat. Arról, hogy Trump fenyegetése és kereskedelmi háborúja hogyan járult hozzá a liberálisok felíveléséhez, itt számoltunk be bővebben.

