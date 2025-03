Felvételek bizonyítják: hatalmas pofonba szaladt bele az ukrán hadsereg Belgorodnál

Először március 18-án érkeztek arról hírek, hogy az ukránok megpróbáltak betörni az oroszországi Belgorod megyébe, nem messze a korábbi kurszki kiszögelléstől. A terv hasonló lehetett, mint korábban: az oroszokat meglepve gyorsan viszonylag nagy területen átvenni az ellenőrzést, majd stabil állásokat kialakítani. Ez a lépés azért is hozott volna Kijev konyhájára sokat, mivel az ukrajnai békefolyamatok során többször felmerült, hogy az ukránok szívesen cserélnének területet Moszkvával. Az elképzelés egész addig állta meg a helyét, ameddig március elején az oroszok lényegében teljesen ki nem nyomták az ukránokat Szudzsából.

A benyomulást eleinte tagadták az ukránok, de egyre több felvétel érkezett arról, hogy Kijev páncélos menetoszlopokat indított meg az orosz területek felé.

A behatolás most viszont súlyos kudarcba fulladt. Mindössze egy jelentéktelen, párszáz méteres határmenti sávot sikerült megszerezniük, miközben az orosz védelem sorra lőtte ki támadó páncélosokat. Március 19-én este már az ukránbarát milbloggerek is súlyos kritikát fogalmaztak meg az ukránok lépésével szemben, szerintük teljesen értelmetlenül áldoztak be fontos hadianyagot.

Március 20-ra megérkeztek azok a felvételek is, amelyek bizonyítják, hogy tényleg súlyos veszteségekkel ért véget a próbálkozás az ukránok számára. Ezek a videók azt mutatják, hogy az orosz drónok hogyan vadásszák le egyesével az ukrán páncélosokat:

For the third day in a row, Ukraine is sending in equipment to Belgorod Oblast, in an attempt to break through the border. So far, only a couple of treelines have been captured, and dozens of Ukrainian vehicles have been destroyed.Today, they changed tactics and are now trying pic.twitter.com/W5gOhPzLpm