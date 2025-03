Váratlanul felbukkant Putyin korábbi erős embere: kifejtette, hogy Kijev „vörös vonalai” miatt nem lesz béke Ukrajnában

Oroszország szerint az ukrán alkotmány jelenti a legnagyobb akadályt a béketárgyalások előtt, mivel az nem teszi lehetővé az ország területi változtatásait - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter március 19-én.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint Sojgu újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

Ukrajna részéről a fő akadály az alkotmány. Az alkotmányuk tiltja bármiféle tárgyalás lefolytatását területi változtatásokról.

A kijelentés rávilágít Moszkva azon törekvésére, hogy az Ukrajna területének egyötödét érintő megszállást egy esetleges, Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott békemegállapodás részeként legitimálja. Oroszország 2014-ben, az Ukrajna elleni agresszió kezdetén foglalta el és illegálisan annektálta a Krímet. A 2022-es teljes körű invázió után Moszkva a részben megszállt Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéket is jogtalanul saját területének nyilvánította. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította az ukrán területek orosz megszállásának elismerését a béketárgyalásokon, ezt olyan „vörös vonalnak” nevezve, amit Kijev nem fog átlépni.

Az ukrán alkotmány kimondja, hogy „Ukrajna területe a jelenlegi határain belül oszthatatlan és sérthetetlen”.

A Semafor hírportál a héten arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció fontolgatja a Krím elismerését egy békemegállapodás részeként. Washington nem erősítette meg ezt az állítást. Sojgu a „hatalom legitimitását” is a béketárgyalások akadályaként nevezte meg, utalva a Kreml régóta hangoztatott narratívájára Zelenszkij illegitimitásáról, amit Trump is visszhangzott.

Oroszország azt állítja, hogy Zelenszkij már nem legitim államfő, mivel Ukrajna felfüggesztette a 2024-re tervezett választásokat. Az ukrán alkotmány tiltja a választások megtartását hadiállapot idején, amelyet a 2022-es teljes körű invázió kezdetén hirdettek ki. Zelenszkij közölte, hogy a következő választást a békemegállapodás megkötése és a hadiállapot feloldása után tartják meg.

Sojgu 2024-ig volt védelmi miniszter Oroszországban, azonban visszatérő vád volt ellene a korrupció, emiatt kegyvesztetté vált a Kremlben, távoznia kellett.

