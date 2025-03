Világszinten is egyedülálló fegyver fejlesztéséről számoltak be az ukránok: az orosz drónok réme lehet a Tryzub

Ukrajna bejelentette, hogy elsőként fejlesztett ki sikeres lézerrel működő légvédelmi fegyvert, amely már a harctéren is bizonyított az alacsony repülésű célpontok, főként drónok ellen - jelentette a Defense News

A titkos eszközt, amelyet Tryzub (magyarul: háromágú szigony) névre kereszteltek - utalva az ukrán nemzeti szimbólumra - először Vadim Szukharevszkij ezredes, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka említette meg egy interjúban. A rendszerről kevés információ áll rendelkezésre. Először 2023 decemberében egy kijevi védelmi ipari konferencián került nyilvánosságra, majd 2024 februárjában a Szabad Európa Rádiónak adott interjúban Szukharevszkij megerősítette, hogy a fegyver már hadműveleti használatban van.

A fegyverrendszer elsősorban az iráni gyártmányú Sahed-drónok és hasonló eszközök ellen került kifejlesztésre. Bár az ukrán hadsereg állítja, hogy sikeresen lőttek le vele ellenséges légi járműveket, egyelőre

nem lehet független forrásból megerősíteni ezeket az információkat, és azt sem tudni pontosan, hol vetették be.

A lézerfegyverek általában meglehetősen nagyméretűek az energiatermelő és hűtő infrastruktúra miatt. Az ukrán rendszer specifikációi alapján azonban szakértők szerint egy teherautó platóján is elférhet. Hasonló fegyverek, mint például a dél-koreai Skylight, amely 2024-ben állt szolgálatba, 2-3 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Ukrajna ezzel a fejlesztéssel csatlakozna azon elit klubhoz, amely már rendelkezik működő lézerfegyverekkel. Oroszország, az Egyesült Államok, Németország és Izrael is rendelkezik közel hadműveleti szintű, szárazföldi telepítésű lézerfegyver rendszerekkel, míg más országok, mint Törökország és Ausztrália is dolgoznak hasonló fejlesztéseken.

Bár felmerült, hogy a Tryzub esetleg a brit DragonFire rendszer származéka lehet, a Leonardo vállalat cáfolta ezt a feltételezést. Szakértők szerint teljesen elképzelhető, hogy

valóban ukrán fejlesztésről van szó, figyelembe véve az ország jelentős hadiipari bázisát és a kereskedelmi forgalomban elérhető lézertechnológiát.

Az ukrán védelmi kutatás-fejlesztés és beszerzési eljárások radikális átszervezése jelentősen fellendítette az innovációt. Csak 2024 első kilenc hónapjában több mint 600 hazai fejlesztésű új fegyverrendszert hagyott jóvá az ukrán kormány.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images