Visszaüthet Donald Trump bosszúja: úgy néz ki, nem lesz semmi a hatalmas Gripen-üzletből

Kanada vezetése fontolgatja, hogy Donald Trump amerikai elnök ellenséges lépései miatt elállnak az F-35-ös vadászbombázók beszerzésétől és helyette svéd Gripeneket vásárolnak. A Eurasia Times cikke szerint viszont aligha lesz valami a hatalmas vadászgép-bizniszből, mert az USA egy az egyben blokkolni tudja a Gripenek vásárlását az alkatrészeken keresztül, az F-35-ös programból való kilépés pedig a kanadai gazdaságnak is komoly érvágás lenne.

Kanada még 2023-ban összesen 88 darab F-35-ös vadászbombázót rendelt meg Egyesült Államoktól, 13 milliárd dollár értékben. Mark Carney, Kanada új miniszterelnöke elrendelte a program felülvizsgálatát, Bill Blair védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy fontolóra vette Kanada új vezetése, hogy inkább európai vadászgépeket vásárolna amerikai helyett, elsősorban a SAAB Gripenjében, illetve a jelenleg még csak fejlesztés alatt álló, többnemzeti Future Combat Air System (FCAS) programban gondolkoznak.

Martin Shadwick, kanadai védelmi ipari elemző azonban elmondta a Eurasia Timesnak: a Gripenek esetleges beszerzése kapcsán is kitett Kanada Donald Trump akaratának. A svéd gép ugyanis rengeteg külföldi alkatrészt használ, ezek elég jelentős részét, köztük a kulcsfontosságú hajtóművet, például Amerikában gyártják.

Így a Gripenek beszerzését is blokkolni tudja az amerikai elnök, az alkatrészexport tiltásán keresztül.

Ilyen lépés történt is nemrég: az Egyesült Államok lényegében meghiúsította Kolumbia Gripen-vásárlását, mivel exportkorlátozást vetettek ki a General Electric F414-GE-39E típusú hajtóműre, amit a svéd vadászgép is használ.

Mindemellett Eric Martel, a Bombardier vezérigazgatója arról is beszélt egy konferencián, hogy már csak azért sem lenne jó ötlet kilépni az F-35-ös programból, mert az amerikai vadászgépekhez kanadai cégek is szép számmal gyártanak alkatrészeket, egy ilyen lépés miatt ők is el fognak esni az üzlettől.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images