Kína elleni háborúra készül Amerika? Megszólalt Donald Trump

A szigorúan őrzött, titkos katonai tervekhez való hozzáférés jelentős kiterjesztése lenne Elon Musk tanácsadói szerepkörének, aki eddig elsősorban a kormányzati kiadások csökkentésére irányuló erőfeszítéseket vezette - fogalmaz a New York Times. A lap szerint az operatív tervekről szóló prezentáció azt mutatja be,

hogyan vívna meg az Egyesült Államok egy Kína ellen zajló háborút.

Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette a látogatás hírét, de "álhírnek" nevezte a Times cikkét, mivel az egyeztetés

egy informális találkozó az innovációról, a hatékonyságról és az okosabb termelésről. Nagyszerű lesz!

We look forward to welcoming to the Pentagon tomorrow. But the fake news delivers again this is NOT a meeting about top secret China war plans. Its an informal meeting about innovation, efficiencies & smarter production. Gonna be great! @elonmusk