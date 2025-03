Trump: megkezdődött az egyezkedés Ukrajna felosztásáról

Donald Trump amerikai elnök szerint folyamatosan zajlanak az egyeztetések az oroszokkal és az ukránokkal is az Egyesült Államok képviselőin keresztül, most az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdésekben próbálnak előrelépést elérni: Ukrajna területi dilemmáiban, valamint a Kijev és Moszkva közötti teljes tűzszünet részleteiről.

Jelenleg folynak a tárgyalások a megállapodásról, a területek felosztásáról

– mondta az amerikai vezető.

Az ukrajnai háború rendezésére irányuló törekvésének az egyik legnagyobb kérdését jelentik, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem akart lemondani semmilyen területről. Ebben az előző amerikai kormány is támogatta, Trump beiktatásával azonban megváltozott a helyzet. Ez Kijev kommunikációjában is változást hozott, mivel hajlandónak mutatkoztak „átmeneti jelleggel” lemondani bizonyos területekről a béke érdekében. Több információ is érkezett arról, hogy Oroszország szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok hivatalosan is fogadja el a területszerzéseit. Vélhetően a felek között most az egyik legfontosabb kérdést az jelenti, hogy pontosan hol húzzák meg a tűzszüneti vonalakat. Moszkva vélhetően szeretné elérni, hogy azokat a megyéket maradéktalanul megkapja, amelyeket „magához csatolt” 2022-ben.

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images