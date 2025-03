Váratlan fordulat: hirtelen összeül tárgyalni az amerikai és az ukrán delegáció, pont az orosz csúcs előtt

Az orosz Ria Novosztyi számolt be arról a fordulatról, hogy március 23-án vasárnap az amerikai delegáció az ukrán tisztségviselőkkel találkozik Szaúd-Arábiában.

– írta ki a közösségi médiába a CBS újságírója, Jennifer Jacobs bennfentes információkra hivatkozva. Az egyelőre nem tudni, hogy az Egyesült Államok oldaláról ki vesz részt a megbeszéléseken, ám információk szerint a delegáció két legfontosabb tagja, Marco Rubio külügyminiszter és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó nem utazik az Arab-félszigetre. Jacobs hozzátette, hogy Washingtonban úgy számolnak, hogy amennyiben érdemi előrelépést érnek el hétfőn az oroszokkal, akkor még aznap gyorsan találkozni tudnak az ukránokkal is.

Ezek a gyors váltások egyben már jelzik azt a szándékot is, hogy Donald Trump változtatni szeretne az eddigi meneten, amelyben az Egyesült Államok a hírvivő szerepét tölti be Kijev és Moszkva között. Az amerikai elnök úgy látja, hogy érdemesebb lenne, ha a háborús felek közvetlenül ülnének le tárgyalni az Egyesült Államok jelenlétében. Úgy látják, hogy ezzel jelentősen felgyorsulnának a megbeszélések, valamint jobban megismernék a felek szándékait is.

