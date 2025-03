Aresztovics: olyan őrült tervet eszelt ki Ukrajna, hogy Donald Trumpnak azonnal lépnie kellett

Volodimir Zelenszkij egykori tanácsadója, az elnök jelenlegi egyik legnagyobb ellenlábasa egy vele készített videóinterjú során kijelentette: az ukrán állami hírszerzés vezetője, Budanov már másfél évvel korábban javasolt egy vészforgatókönyvet Ukrajna veresége esetére.

E terv szerint – állítja Aresztovics – Ukrajna felrobbantaná az összes, kezén lévő atomerőművet, illetve támadást intézne az összes, elérhető távolságban lévő orosz atomerőmű ellen.

Ezt Budanov komolyan vitte az elnöki hivatalba, ha meg is kell halnunk, de mindenkit magunkkal viszünk elv alapján javasolta

- mondta Aresztovics. Az egykori tanácsadó arról nem beszélt, hogy ez a javaslat milyen fogadtatásban részesült, és arról sem, vajon elfogadásra került-e.

