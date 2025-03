Komoly botrány robbant ki az F-35-ösök körül – Ennyit a szupermodern vadászbombázó jövőjéről?

Mint az F-35-ösök beszerzése mögötti egyik döntéshozó, megbántam a dolgot”

- ezt a nyilatkozatot Rasmus Jarlov dán politikus tette, a parlament nemzetbiztonsági tanácsának elnöke, aki anno, 2016-ban úgy döntött néhány politikustársa mellett, hogy 27 darab F-35-ös vadászbombázót vesz országának a Lockheed Martintól.

I dont know if there is a kill switch in the F35s or not. We obviously can not take your word for it. As one of the decision makers behind Denmarks purchase of F35s, I regret it. The USA can certainly disable the planes by simple stopping the supply of spare parts. They https://t.co/rDucWMUXDz