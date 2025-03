Kiszivárgott: április 20-ig akar tűzszünetet elérni Trump az orosz-ukrán háborúban

A következő hetekben, április 20-ig akar tűzszünetet elérni az orosz-ukrán háborúban Donald Trump amerikai elnök és ezt szolgálják a háttérbeli egyeztetések is - tudta meg a Bloomberg egy, a tervezési folyamatra rálátó forrástól.

A hírügynökség vasárnap reggeli beszámolója szerint az Egyesült Államok továbbra is abban reménykedik, hogy április 20-ig sikerül összehozni egy széleskörű tűszünetet háborúban, noha

elismerik, hogy nagy a különbség a két harcoló fél pozíciójában, nézeteiben, és az oroszokról úgy tűnik, hogy nem is sietnek az alku megkötésével. Emiatt elképzelhető csúszás az április 20-i céldátumhoz képest.

Azt, hogy az oroszok nem sietnek a megállapodással, e heti fejlemények is alátámasztották, hiszen az ukrán és az amerikai elnök megállapodott abban, hogy egy 30 napos tűzszünetet ajánlanak Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, aki feltételeket szabott, és csak az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszűntetését ajánlotta fel, amelyet elfogadott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. Egyelőre tehát nincs átmeneti tűzszüneti megállapodás sem a két ország között.

Az említett dátum Húsvétot jelent mind a nyugati, mind az ortodox egyházban, ebből is adódhat a Fehér Ház törekvése a tűszünet akkorra eléréséhez, igaz a legfrissebb fejlemények is azt jelzik, hogy továbbra is intenzív szakaszban van a háború:

Közben vasárnap az orosz Interfax arról tudósított, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti telefonbeszélgetés "egy lépés a személyes találkozó felé", és hozzátették, hogy a holnapi, hétfői újabb rijádi amerikai-orosz tárgyalás szintén egy lépés lesz efelé.

Érdemes megjegyezni, hogy a háború kitörése óta most először kerül sor a napokban párhuzamos tárgyalásokra az amerikai és oroszok, illetve az amerikaiak és ukránok között Szaúd-Arábiában, tehát tényleg intenzív diplomáciai erőfeszítéseket tesz meg az Egyesült Államok.

Donald Trump pénteken újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy

hamarosan teljes tűzszünet várható, annak ellenére, hogy a támadások egyelőre láthatóan folytatódnak.

Az elnök ezt követően szombaton azt is hangsúlyozta, hogy a háború eszkalációjának megfékezésére tett erőfeszítések "ellenőrzés alatt állnak", és kiemelte "jó" kapcsolatát mind az orosz, mind az ukrán vezetéssel.

A hírügynökség felidézte: Oroszország maximális követeléseket támasztott bármilyen megállapodáshoz, beleértve az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítását, amit Kijev és szövetségesei elutasítottak. A Fehér Ház, amely korábban rövid időre felfüggesztette a létfontosságú fegyverszállítmányokat Ukrajna nyomás alá helyezése érdekében, eddig nem egyezett bele semmilyen korlátozásba.

Az európai tisztviselők attól tartanak, hogy Trump diplomáciai sikerre való törekvése Ukrajna érdekeinek feláldozásához vezethet, olyan feltételek elfogadásával, amelyek sebezhetővé teszik az országot a jövőbeli orosz támadásokkal szemben. Véleményük szerint Putyin időhúzásra játszik, hogy további engedményeket csikarjon ki Trumptól és előrelépést érjen el a harctéren.

A Bloomberg információi szerint a szaúd-arábiai tárgyalások technikai részleteket érintenek majd a 30 napos tűzszünet végrehajtásáról és ellenőrzéséről az energetikai létesítmények elleni csapások tekintetében,

amelyről az orosz és ukrán elnökök külön-külön telefonbeszélgetésben állapodtak meg Trumppal a múlt héten. A megbeszélések középpontjában áll a tűzszünet esetleges kiterjesztése a Fekete-tengeri hajózásra is.

Fontos rész a hírügynökség hosszú tudósításában az, miszerint bár Putyin eddig mindenre kiterjedő követeléseket fogalmazott meg a tárgyalásokon,

Trump megérti, hogy a siker érdekében bármilyen megállapodásnak elfogadhatónak kell lennie Kijev számára, ezért az amerikai álláspontot ismerő személyek szerint nem hajlandó túl sokat engedni.

Az Egyesült Államok szintén nem egyezne bele egy csúcstalálkozóba, amíg nem születik tartós tűzszüneti megállapodás - mondták névtelen források a hírügynökségnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap kijelentette, hogy Kijev készen áll a "konkrét és nagyon gyors tárgyalásokra". Védelmi miniszterét és két magas rangú elnöki tanácsadóját küldi a tárgyalásokra, remélve, hogy sikerül összeállítani a korlátozott tűzszünet által érintett célpontok listáját. Ezzel szemben Putyin alacsonyabb rangú tisztviselőket küld, köztük egy biztonsági szolgálati veteránt.

A hírügynökségnek nyilatkozó szakértők szerint Oroszország nem siet a tűzszünet megkötésével, mivel ez megnehezítené kapcsolatainak fenntartását Kínával, Iránnal és Észak-Koreával.

Trump különmegbízottja, Steve Witkoff szerint azonban az elmúlt nyolc hétben jelentős előrelépés történt, és a végső cél egy 30 napos tűzszünet, amely alatt egy állandó tűzszünetről tárgyalnának. Witkoff szavai szerint "nincsenek messze" a tűzszüneti egyezségtől.

Az európai tisztviselők szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Trump növelné a nyomást Moszkvára, ha az ellenállna egy megállapodásnak. Ugyanakkor saját erőfeszítéseik is akadályokba ütköznek a békefenntartó erők biztosítása terén, tekintettel a korlátozott katonai képességekre és az orosz megtorlástól való félelemre.

