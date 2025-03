A legnagyobb titokban már régóta zajlanak a szupermodern amerikai F-47-es vadászgép fejlesztései

Az amerikai védelmi minisztérium kutatásokért felelős részlege, a DARPA március 21-én jelentette be, hogy már évek óta zajlanak a következő generációs amerikai vadászgép fejlesztési munkálatai.

Donald Trump amerikai elnök pénteken zöld utat adott az F-47-es vadászgépe előtt a Next Generation Air Dominance (NGAD) program keretein belül, az amerikai légierő következő nagy fegyverét a Boeing építheti majd meg. Bejelentésével egyébként hosszú időszak végére tett pontot, ugyanis az elmúlt egy évben többször is felmerült, hogy az egészet inkább elfelejtik és inkább valamilyen más megoldással helyettesítik a hatodik generációs gép képességeit. A bejelentés előtti napokban még az elnök tanácsadója, a techmilliárdos Elon Musk is nekiment az elképzelésnek. Három nagy hadiipari óriás versengett a tenderért, de a Northrop Grumman már 2023-ban kiesett a versenyben, majd a Boeing a Lockheed Martint előzte meg.

A bejelentés úgy hatott, mintha az Egyesült Államok most állnak neki majd a jármű fejlesztésének, a DARPA közleménye viszont tisztázta, hogy a valóságban már évek óta zajlanak titokban a háttérmunkák. Szerinte az utolsó pillanatig versenyben lévő vállalatok korábban már két X-repülőgépet is kifejlesztettek, amelyek már rengeteg órát töltöttek a levegőben. David Allvin tábornok, a légierő vezérkari főnöke is nyilatkozott az ügyben:

Az elmúlt öt évben az ehhez a repülőgéphez készült X-repülőgépek csendben lefektették az F-47-es alapjait – több száz órát repültek, élvonalbeli koncepciókat teszteltek, és bebizonyították, hogy magabiztosan át tudjuk tolni a technológia burkát.

Trump szerint az F-47-es olyan gép lesz, hogy „semmi sem érhet majd a nyomába”. Nem véletlen a névválasztás sem, mivel a republikánus politikus éppen a 47. az amerikai elnök sorában (a 45. is ő volt). A Boeing most a 20 milliárd dolláros szerződés keretében

tesztgépeket fognak legyártani, valamint előkészítik az új jármű sorozatgyártását.

A fejlesztés célja, hogy lecseréljék az ötödik generációs F-22 Raptorokat, az ezeket felváltó járművek pedig szinte észrevehetetlenek legyenek a különböző radarok számára. Emellett nagy sebességről (Mach 2) és a korábbiaknál jóval nagyobb hatótávolságról van szó az elképzelésekben.

Az új fejlesztés emellett már amolyan drónközpontként is fog funkcionálni, amelyek az F-47-essel összehangoltan fognak műveleteket végrehajtani. Az amerikai elnök azt mondta, hogy már a ciklusa végén jöhetnek az első példányok, az évtized végére pedig már sorozatgyártásba is kerülhetnek majd a járművek. Összesen 200 darab legyártását tervezik az első körben.

A március 21-i bejelentés éppen abban az időszakban érkezett, amikor fokozódik a feszültség Kína és Tajvan körül, valamint Peking éppen másodjára villantotta fel a saját hatodik generációs vadászgépét nyilvános tesztrepülésen. Allvin tábornok mondatai viszont azt sejtetik, hogy a keleti nagyhatalom látványos erődemonstrációja ellenére már az Egyesült Államok is rendelkezik bőven tapasztalattal, annak ellenére, hogy ezt nem mutogatták a nyilvánosság előtt. Hozzá kell tenni viszont, hogy azt sem tudni biztosan, hogy Kína pontosan mióta teszteli a saját fejlesztését, és hol tartanak pontosan a projekttel.

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images