Egyetlen jele van annak, hogy Trump a világraszóló botrány ellenére sem válik meg az egyik legfontosabb emberétől

Bátran kijelenthető, hogy az egész világon hullámokat vetett a március 24-i hír, hogy az amerikai kormány legfontosabb emberei egy Signal chatszobában beszélték meg a jemeni húszik elleni támadás részleteit, ebbe pedig véletlenül a The Atlantic lap újságíróját is bevették. Úgy tűnik, hogy a botrány ellenére Donald Trump mégsem tervez lépni – számolt be a Fox News.