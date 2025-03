Izraelben tűnt fel a szeparatista vezető, pedig el sem hagyhatta volna hazáját

A boszniai határrendőrség még március közepén adott ki elfogatóparancsot Dodik ellen, aki ennek ellenére hétfőn Szerbiában tűnt fel. Kedden a határrendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

Bosznia-Hercegovina a boszniai háborút lezáró 1995-es daytoni békemegállapodás értelmében két úgynevezett entitásból, a Szerb Köztársaságból és a bosnyák-horvát Bosznia-hercegovinai Föderációból áll.

Milorad Dodik vezetése alatt a szerb entitás már évek óta szeparatista törekvéseket folytat, amiért egy szarajevói bíróság február végén egy év börtönbüntetésre ítélte első fokon.

Egy boszniai hírportál szerint Dodik repülővel ment a szerb entitás fővárosából, Banja Lukából Belgrádba, majd onnan Tel-Avivba.

Angol nyelvű X-üzenetében a szerb vezető a zsidó és a szerb nép között vont párhuzamot:

Ahogyan Izrael bocsánatkérés nélkül védi magát, úgy a [boszniai] Szerb Köztársaság is megvédi a létezéshez való jogát, hogy maga döntsön a saját útjáról, és hogy megőrizze elődei örökségét. A szerbek és a zsidók olyan népek, amelyeket mások megpróbáltak megsemmisíteni – és mégis kitartottak. Ezért értjük meg egymást. És ezért állunk egymás mellett.

I have commenced my visit to Israel, a country whose strength, history, and resolve I deeply respect.Israel stands as a testament to the fact that freedom and security are beyond price - and that a nation with a clear and unwavering sense of identity will never consent to being pic.twitter.com/ymhP91Txky