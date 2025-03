Ki ölte meg Kennedyt? Nyilvános lett az összes akta, tömegek kutatják az igazságot

Donald Trump rengeteg választási ígérete között szerepelt az 1963-as, John F. Kennedy (JFK) elnök elleni merénylettel kapcsolatos összes, korábban titkosított akta nyilvánosságra hozatala. Ugyan az eddigi hírek szerint – a várakozásoknak megfelelően – a múlt hét folyamán napvilágot látott új iratok nem változtattak a korábban már rendkívül alaposan kutatott történet részletein, a 80 ezer dokumentum múlt heti közzététele után, a téma iránti internetes keresések száma azonnal felrobbant. Cikkünkben a Google Trends segítségével megnéztük, mekkora volt az érdeklődés a sztori iránt.

Donald Trump, ígéretei szerint mindent nyilvánosságra hozott a JFK gyilkosságról

A demokrata párti John F. Kennedy (JFK) elnök 1963-as meggyilkolása körül sok elmélet és teória kering az amerikai nyilvánosságban. Ahogy azt egy korábbi, témába vágó cikkünkben is megírtuk, John F. Kennedy az Egyesült Államok legfiatalabb elnökeként lépett hivatalba (43 évesen), az első katolikus elnök volt (Joe Biden a második), az első volt, aki tévévitán állt ki ellenfelével szemben (a későbbi elnököt, Richard Nixont győzte le, aki a rádióhallgatók szerint jobb teljesítményt nyújtott a vitán, a tévében viszont a fiatal és jóképű Kennedy győzött), az első elnök volt, akinek magánéletével és nőügyeivel (például Marilyn Monroe) tele volt az akkoriban egyre inkább elbulvárosodó és tömegessé váló sajtó.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy az ellene gyanús körülmények között elkövetett merénylet nagy port kavart a médiában és a tudományos berkekben is. A legnagyobb – sokakat máig foglalkoztató – kérdés az esettel kapcsolatban, hogy

vajon tényleg a hatóságok által meggyanúsított Lee Harvey Oswald követte-e el a gyilkosságot?

Az 1963. november 22-én Texasban elkövetett merényletet követően az eset körülményeit vizsgáló Warren-bizottság Lee Harvey Oswaldot nevezte meg tettesként. Sokan azonban nem fogadták ezt el és azóta is kutatják a gyilkosság körülményeit.

A JFK-gyilkossággal kapcsolatos akták egy részét már korábban nyilvánosságra hozták, többek között a Biden-kormány idején egy 13 ezer dokumentumból álló csomagot. Azonban számos irat csak szerkesztett (nem teljes egészében olvasható) formában volt elérhető.

A titkosított akták nyilvánosságra hozataláról Trump a januári beiktatásakor adott ki elnöki rendeletet, ugyanis a Fehér Ház indoklása szerint

"nemzeti érdek, hogy végre késedelem nélkül kiadják az összes, ezekkel a merényletekkel kapcsolatos iratot".

A további 80 ezer dokumentum végül múlt héten vált elérhetővé az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának (National Archives) weboldalán keresztül. A hatalmas anyag első áttekintésekor gyorsan világossá vált, hogy

semmi sem utal arra, hogy Oswald helyett valaki más ölte volna meg az elnököt.

A közzétételt követő napokban azonban olyan hírek jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint a gyilkosság titokzatos részletei helyett több mint 100 kormányzati munkatárs személyes adatai láthattak napvilágot. Az érintett személyek társadalombiztosítási (social security) számainak közzététele a szakértők szerint egyértelműen az 1974-es adatvédelmi törvény megsértését jelenti.

A Google-ben is mindenki a JFK aktákon pörgött

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Nemrég a Google Trends segítségével megnéztük, hogy az új kanadai miniszterelnök, Mark Carney iránt mekkora érdeklődés mutatkozott a Google-ben, valamint azt is megvizsgáltuk, hogyan alakultak a hónapokra az ISS-en rekedt NASA asztronautákkal kapcsolatos keresések. Legutóbbi cikkünkben az óraátállítás egységesítésével kapcsolatos európai uniós döntés iránti internetes érdeklődést vizsgáltuk meg.

A múlt héten nyilvánosságra hozott JFK-akták miatt nagy mértékben megemelkedett a téma iránti érdeklődés a Google-ben. Az alábbi, 12 hónap keresési adatait felölelő grafikonon látszik, hogy

a "JFK" és "JFK files" keresőszavakra érkező keresések a jelenlegi kiugrás előtt januárban, Trump témába vágó bejelentéseinek idején is nagyot ugrottak.

Kép forrása: Google Trends

Az akták iránti érdeklődés hosszabb időtávon nézve is kiugrónak számít, azonban 2017-ben, Trump első kormánya idején megfigyelhető egy nagyobb emelkedés a témában. Ennek oka, hogy 2017 októberében a jelenlegihez hasonlóan sok, a merénylet körülményeivel kapcsolatos anyag titkosítását oldották fel.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy már korábban is említettük, a nyilvánosságra hozott dokumentumok az amerikai Nemzeti Levéltár oldalára kerültek fel, ahol bárki belepillanthat az aktákba. Éppen ezért a

a "National Arcives" kifejezés iránti érdeklődés több éves csúcsra ugrott az események hatására.

Kép forrása: Google Trends

Ha térképen nézzük meg a kereséseket az Egyesült Államokban, akkor látható, hogy a "JFK" keresőszó iránt New Yorkban volt a legnagyobb az érdeklődés. Ez azonban nem jelenti mindenképpen, hogy itt volt a legnagyobb érdeklődés az eset után, ugyanis ez a három betű, a new york-i repülőtér rövidítését is jelenti.

Kép forrása: Google Trends

Ha a valamivel pontosabb, "JFK files" kereséseket vizsgáljuk, látható, hogy Alabamában, Wisconsinban, valamint Tennesseeben kerestek rá legnagyobb arányban a kifejezésre.

Kép forrása: Google Trends

A globális keresések alapján az látszik, hogy

nem meglepő módon legjobban az Egyesült Államokban pörgött a téma, a második legmagasabb érdeklődés pedig az USA társult államának számító Puerto Ricóban volt megfigyelhető.

A listán őket más angolszász országok, Írország, Kanada és az Egyesült Királyság követik.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images