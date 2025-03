Ukrán hírszerzés: Oroszországban már készek a forgatókönyvek az ukrajnai háború lezárására

Oroszország 2026-ra tervezi az >>ukrán kérdés<< megoldását, ellenkező esetben soha nem tudja utolérni az Egyesült Államokat és Kínát

– közölte Szkibickij. Elmondása szerint Moszkvában sorra születnek meg a forgatókönyvek a háború kimenetelével kapcsolatban, jelenleg 15 lehetséges kimenetel merült fel, összesen 2045-ig. Szerinte a legtöbb európai ország megérti, hogy ezzel a fenyegetéssel foglalkozni kell, Lengyelország is már négy lehetséges forgatókönyvet készített a jövőre vonatkozóan.

A hírszerzési vezető szerint az oroszok több verzióját is elkészítették a terveknek arra, hogy mi várhat az országra 2026 és 2035 között, valamint ezeknek a következményeit egészen 2045-ig felvázolták. Az ukrán hírszerzési szakember szerint több dokumentumban is megegyezik az a részlet, hogy Oroszország azzal számol, hogy az „ukrán kérdés” 2026-ban megoldódik. Moszkva arra törekszik, hogy a geopolitikai súlyát illetően versenyre keljen a két szuperhatalommal, az Egyesült Államokkal és Kínával, ám ebben az elhúzódó harcok megakadályoznák. Szkibickij hozzátette, hogy Moszkva is azzal számol, hogy Ukrajna fontos szerepet játszhat az európai biztonság jövőjében.

A felek amerikai közvetítéssel folyamatosan tárgyalnak egymással, ám egyelőre nem látszik, hogy mikor egyezhetnek meg egymással egy átfogó béketervről. Donald Trump amerikai elnök törekszik arra, hogy minél gyorsabban megállapodjanak, a rendkívül ambiciózus 2025 húsvétját meg is nevezték már különböző források, mint lehetséges tűzszüneti dátum. Ez azonban egyelőre nem tűnik reálisnak, mivel a feleknek (főleg Oroszországnak) egyelőre nem áll érdekében befejezni a harcokat.

Címlapkép forrása: Thomas Krych/Anadolu via Getty Images