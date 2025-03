Felvételek: Észak-Korea megmutatta félelmetes új fegyvereit

A fotókkal illusztrált beszámolók szerint Kim Dzsongun a mesterséges intelligenciát is alkalmazó felderítő és robbanó drónokkal végzett teszteket figyelt meg, és ismét hangoztatta a pilóta nélküli repülőeszközök folyamatos fejlesztésének fontosságát.

A közlés szerint az új drónok számos célpont mozgását tudják követni szárazföldön és tengeren is. Az önmegsemmisítő drónokkal kísérletképpen használaton kívüli katonai járműveket robbantottak fel.

Another interesting spot for today are the drones shown to Kim Jong-un. For the first time quadcopters similar to the ones used in the are seen in North Korea together with a new version of the Saebyeol Type 4, the North Korean MQ-9 Reaper copy. #Northkorean