Stratégiai vereséget szenvedtek a szudáni lázadók, de véglegesen két részre szakadhat az ország

A szudáni hadsereg csütörtök reggel óta lövi Kartúm ikervárosának, Omdurmannak egyes részeit, miután előző nap bejelentette győzelmét az RSF felett a fővárosért folytatott kétéves küzdelemben.

A szudáni hadsereg és a félkatonai szervezet között 2023. április 15-én tört ki polgárháború az országban, amely százezrek halálát okozta, több mint 12 millió ember menekült el, és az 50 milliós ország lakosságának mintegy fele éhezik.

Bár a hadsereg szerdán kiszorította az RSF-et Kartúm utolsó bástyáiból, a paramilitáris erők még mindig tartják Omdurman egyes részeit a Nílus túlpartján, és

megerősítették pozícióikat Nyugat-Szudánban, gyakorlatilag kettéosztva az országot.

