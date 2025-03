Donald Trump most töri össze az USA világhatalmi pozícióját?

Az elmúlt napokban bejárta a világsajtót és komoly botrány okozott, hogy az amerikai kormányzat legmagasabb rangú tisztségviselői Signal beszélgetésben értekeztek egy katonai csapás részleteiről, amelybe állítólag véletlenül egy újságírót is bevettek. Ahogy azt már sokan megírták, ez az eljárás számos törvényt, sőt a józan ész szabályait is áthágta, hiszen nem csupán az legalapvetőbb biztonsági és dokumentációs alapelveket sértette meg, hanem arra is rámutatott, milyen stílusban kommunikálnak egymással a Trump kormányzat tagjai. Arról viszont kevesebb szó esett eddig, hogy mit árul el beszélgetésük az USA új szerepfelfogásáról. Márpedig úgy tűnik, hogy alapjaiban értik félre a hegemónia lényegét, amelynek súlyos következményei lehetnek az Egyesült Államokra és a világra nézve is.